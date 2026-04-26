Toptan, "Ali Osman\'ları Çoğaltmamız Lazım"

Çaycuma'da, Doç. Dr. Hikmet Yazıcı'nın Avukat Ali Osman Odabaş'ın yaşamını konu alan kitabının tanıtım toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çaycuma Belediyesi Çarşamba Salonu'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, "Cumhuriyet çok başarılı oldu ancak daha gidecek yolumuz var. Bunun için Ali Osman Odabaş'ları çoğaltmamız lazım." dedi.

Programda konuşan yazar Hikmet Yazıcı, eserin klasik bir biyografi olmadığını belirterek, Odabaş'ın hayatının "sessizce iyilik yapmanın ve paylaşmanın" önemli bir örneği olduğunu ifade etti.

Avukat Ali Osman Odabaş ise Yolgeçen köyünden çıktığını hiç unutmadığını vurgulayarak, yıllardır kazandığını topluma geri verdiğini ve kapısını çalan kimseyi geri çevirmediğini söyledi.

Toplantıya protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılırken, program sonunda düzenlenen imza gününde yaklaşık 200 kitap okurlarla buluştu. - ZONGULDAK