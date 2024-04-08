Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Personelle Bayramlaştı

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Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı.

İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde personelle bayramlaşan Demir, daha sonra ise Çaybaşı, Ortaköy, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası, Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binası ve Ayrancılar'da hizmet veren personelle bir araya geldi.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, yaptığı konuşmada, "Sizlerin yüzü gülerse Torbalı güler. Torbalımızı daha güzel bir hale getirmek için çok çalışmamız lazım. Biz size çalışan değil, yol arkadaşı gözüyle bakıyoruz. Belediyenin daima verdiği sözü tutması gerektiğini düşünüyorum. Bir ikramiye sözü verilmişti önceki dönemden kalan. İkramiyeleriniz bu akşam hesaplarınıza yatacak. Hepinizin bayramını kutluyorum. Ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum" dedi.