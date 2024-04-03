Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Şahsi Aracını Belediyeye Bağışladı

Yerel

Mazbatasını alarak görevine başlayan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, kullandığı şahsi aracını belediyeye bağışladığını duyurdu, "Daha önce örneği var mı bilmiyorum. Ben arabamı belediyeye bağışlıyorum. Makam arabasına binmeyeceğim, kendi aracıma bineceğim" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı seçilen Övünç Demir, mazbata alarak görevine resmen başladı. Torbalı Adliyesi'nde mazbatasını teslim alan Demir, daha sonra kendisini belediye hizmet binası önünde bekleyen binlerce vatandaş ile bir araya geldi. Demir, vatandaşlarla kucaklaşıp tebrikleri kabul etti.

HALKÇI BELEDİYECİLİK VURGUSU

Torbalı'da seçim kampanyası sürecinde dillere pelesenk olan "Bu ne güzel Torbalı böyle" sözleri ile kalabalığa seslenen Demir, sadece Torbalı'da değil, ülke genelinde büyük bir başarı elde ettiklerini, Türkiye'nin adeta gelincik tarlasına döndüğünü ifade etti. Demir, "Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız hazır. Arkadaşlarımızla derslerimize iyi çalıştık. Çocuğundan, gencine, kadınından yaşlısına, engellisinden toplumun tüm kesimlerine hatta can dostlarımıza kadar herkesin yanında olacağız. Sosyal demokrat halkçı belediyecilik çıtasını üst seviyelere çıkaracağız. Buradan geçmiş dönem belediye başkanımız merhum İsmail Uygur'u anmak istiyorum. Ben belediye başkanı olduğum sürece İsmail Uygur adı başımızın üzerinde yer alacaktır" ifadelerini kullandı.

"KİMSE DAYISINA-AMCASINA GÜVENMEYECEK"

5 yıllık görevi süresince çok çalışacaklarını vurgulayan Başkan Demir, "Torbalı Belediyesi mutluluk hormonu salgılayacak. İşleriniz hallolana kadar elleriniz bırakılmayacak. Heyecanımızı sizlere geçirmek için, çalışmak için, gece gündüz üretmek için sabırsızlanıyoruz. 'Hep birlikte başaracağız' demiştik. Hep birlikte başardık ve Torbalı'yı yarın hep birlikte yöneteceğiz. Bugün bu mesajı da buradan vermek istiyorum: İsrafı önleyeceğim, lüks harcamaları bitireceğim, Belediye şirketlerinde fiyatları aşağı doğru güncelleyeceğim. Sosyal belediyecilik yapacağım. Burası kamu kurumu. Burada herkes hak ettiği bedeli alıyorsa o bedelin hakkını vermek zorunda; ben de dahil. İster meclis üyesinin akrabası olsun, ister milletvekili yeğeni olsun… Eğer çalışmıyorsa önce uyarırız. Hala amcasına-dayısına güvenmeye devam ediyorsa işten çıkarırız. Çalışan arkadaşlarımız, bizim baş tacımız onların arkasında ben varım" dedi.

DEMİR, ARACINI BELEDİYEYE BAĞIŞLADI

Kullandığı şahsi aracını belediyeye bağışladığını duyuran Başkan Demir, "Daha önce örneği var mı bilmiyorum: Ben arabamı belediyeye bağışlıyorum. Makam arabasına binmeyeceğim, kendi aracıma bineceğim. Ülkenin bunlara ihtiyacı var. 'Torbalı'da biz bir ittifak kuracağız dedik. İttifak ille masalarda, siyasi partilerle kurulmaz; ittifak içtenlikle kurulur' dedim. Bir kırmızı çizgisi olur ittifakın ama bizim iki kırmızı çizgimiz vardı. Birinci kırmızı çizgimiz cumhuriyet, ikinci kırmızı çizgimiz de Mustafa Kemal Atatürk dedim. Kimseye iş sözü vermedim. Kimseye müdürlük vaadi vermedim. 3 tane fazla oy alacağım diye belediyenin geleceğini tehlikeye atmadım. Kimseye ihale sözü vermedim. Tertemiz geldik. Meclis üyelerimizle kimseye eyvallahımız yok. Doğru neyse o şekilde yönetmeye geldik" diyerek sözlerini noktaladı.

Daha sonra yurttaşlarla birlikte makama geçen Başkan Demir, tüm konuklarla tek tek fotoğraf çekildi.