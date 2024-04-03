Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Şahsi Aracını Belediyeye Bağışladı

Mazbatasını alarak görevine başlayan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, kullandığı şahsi aracını belediyeye bağışladığını duyurdu, "Daha önce örneği var mı bilmiyorum. Ben arabamı belediyeye bağışlıyorum. Makam arabasına binmeyeceğim, kendi aracıma bineceğim" dedi.
Torbalı Belediye Başkanı seçilen Övünç Demir, mazbata alarak görevine resmen başladı. Torbalı Adliyesi'nde mazbatasını teslim alan Demir, daha sonra kendisini belediye hizmet binası önünde bekleyen binlerce vatandaş ile bir araya geldi. Demir, vatandaşlarla kucaklaşıp tebrikleri kabul etti.
HALKÇI BELEDİYECİLİK VURGUSU
Torbalı'da seçim kampanyası sürecinde dillere pelesenk olan "Bu ne güzel Torbalı böyle" sözleri ile kalabalığa seslenen Demir, sadece Torbalı'da değil, ülke genelinde büyük bir başarı elde ettiklerini, Türkiye'nin adeta gelincik tarlasına döndüğünü ifade etti. Demir, "Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız hazır. Arkadaşlarımızla derslerimize iyi çalıştık. Çocuğundan, gencine, kadınından yaşlısına, engellisinden toplumun tüm kesimlerine hatta can dostlarımıza kadar herkesin yanında olacağız. Sosyal demokrat halkçı belediyecilik çıtasını üst seviyelere çıkaracağız. Buradan geçmiş dönem belediye başkanımız merhum İsmail Uygur'u anmak istiyorum. Ben belediye başkanı olduğum sürece İsmail Uygur adı başımızın üzerinde yer alacaktır" ifadelerini kullandı.
"KİMSE DAYISINA-AMCASINA GÜVENMEYECEK"
5 yıllık görevi süresince çok çalışacaklarını vurgulayan Başkan Demir, "Torbalı Belediyesi mutluluk hormonu salgılayacak. İşleriniz hallolana kadar elleriniz bırakılmayacak. Heyecanımızı sizlere geçirmek için, çalışmak için, gece gündüz üretmek için sabırsızlanıyoruz. 'Hep birlikte başaracağız' demiştik. Hep birlikte başardık ve Torbalı'yı yarın hep birlikte yöneteceğiz. Bugün bu mesajı da buradan vermek istiyorum: İsrafı önleyeceğim, lüks harcamaları bitireceğim, Belediye şirketlerinde fiyatları aşağı doğru güncelleyeceğim. Sosyal belediyecilik yapacağım. Burası kamu kurumu. Burada herkes hak ettiği bedeli alıyorsa o bedelin hakkını vermek zorunda; ben de dahil. İster meclis üyesinin akrabası olsun, ister milletvekili yeğeni olsun… Eğer çalışmıyorsa önce uyarırız. Hala amcasına-dayısına güvenmeye devam ediyorsa işten çıkarırız. Çalışan arkadaşlarımız, bizim baş tacımız onların arkasında ben varım" dedi.
DEMİR, ARACINI BELEDİYEYE BAĞIŞLADI
Kullandığı şahsi aracını belediyeye bağışladığını duyuran Başkan Demir, "Daha önce örneği var mı bilmiyorum: Ben arabamı belediyeye bağışlıyorum. Makam arabasına binmeyeceğim, kendi aracıma bineceğim. Ülkenin bunlara ihtiyacı var. 'Torbalı'da biz bir ittifak kuracağız dedik. İttifak ille masalarda, siyasi partilerle kurulmaz; ittifak içtenlikle kurulur' dedim. Bir kırmızı çizgisi olur ittifakın ama bizim iki kırmızı çizgimiz vardı. Birinci kırmızı çizgimiz cumhuriyet, ikinci kırmızı çizgimiz de Mustafa Kemal Atatürk dedim. Kimseye iş sözü vermedim. Kimseye müdürlük vaadi vermedim. 3 tane fazla oy alacağım diye belediyenin geleceğini tehlikeye atmadım. Kimseye ihale sözü vermedim. Tertemiz geldik. Meclis üyelerimizle kimseye eyvallahımız yok. Doğru neyse o şekilde yönetmeye geldik" diyerek sözlerini noktaladı.
Daha sonra yurttaşlarla birlikte makama geçen Başkan Demir, tüm konuklarla tek tek fotoğraf çekildi.
Son Dakika › Yerel › Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Şahsi Aracını Belediyeye Bağışladı - Son Dakika
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçimlerde yöneticilere 'dur' mesajı vererek gençlerin aktif olabileceğini gösterebileceklerini söyledi. Baş, Türkiye'nin değişim rüzgarını bütün dünyada sergilemek istediklerini belirtti ve seçmenlere BTP'yi desteklemelerini çağrısında bulundu.
İçerenköy Mahalle Muhtarlığı adayı Ömer Akın, seçim pankartına yazdığı 'Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?' yazısıyla gündem olmuştu. Ancak seçimlere bir hafta kala Akın, adaylıktan çekileceğini duyurdu. Akın, pankartıyla farkındalık oluşturmak istediğini ve toplumsal bir farkındalığa dönüştürmek amacıyla bu adımı attığını belirtti.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon, havaların ısınması, ramazan ayı ve yerel seçimlere az süre kalması dolayısıyla sona erdi. Sezonda yaklaşık 250 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan merkezdeki otel müdürü, önümüzdeki sezon daha güzel ve uzun pistlerle karşılamayı planladıklarını belirtti.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim çalışmaları kapsamında Türk Ocakları Malatya Şubesi'ni ziyaretin ardından Cevatpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Geçit, seçimlerin önemine vurgu yaparak, Malatya'nın kalkınması için doğru karar verilmesi gerektiğini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Teşkilat İftar Programı'nda Türkiye'de örnek bir model olarak gösterilen Cumhur İttifakı ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç; 'Ağabey kelimesinin ağırlığı altında sizlere bundan sonraki süreçte daha da fazla layık olma adına gereken çabayı göstereceğinizden hiç şüpheniz olmasın' dedi.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingi öncesi Atatürk Havalimanı çevresinde güvenlik önlemlerini inceledi. Binlerce vatandaşın ve siyasetçinin katılması beklenen miting alanında güvenlik önlemleri arttırıldı ve sağlık ekipleri hazır bulundu.
AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, Nizamlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Şahin de Ulupınar'a destek verdi.
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, araştırma kuruluşları, siyasi analistler ve sosyologlar, İstanbul'daki Kürt seçmenlerin eğilimlerini analiz etmeye ve değerlendirmeye devam ediyor. Kürtler üzerine araştırmalarıyla tanınan isimlere göre, Kürt seçmenler, kimlik tartışmalarının yanı sıra şehrin günlük yaşamına ilişkin verilen hizmetler ölçeğinde de oy kullanma eğilimi gösterecek. Araştırmacı Reha Ruhavioğlu, “İmamoğlu'nun muhalefette olması, muhalefet blokunun güçlü lideri olması ve Kürt seçmeninin de Erdoğan ve iktidar karşıtı olması, bu oy geçişkenliğini kolaylaştırıyor. Kürtlerin İmamoğlu'na açtığı kredi hala devam ediyor gibi görünüyor” dedi. Yazar Emine Uçak Erdoğan da 2019 yılında başörtülü kadınların belediyenin hizmetlerinden dışlanıp dışlanmayacağı endişesi olduğunu ancak beş yıllık süreç içinde korkulacak bir şey olmadığının görüldüğünü bunun da oy tercihlerini etkileyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün İstanbul'da gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan "Yeniden İstanbul" mitingine katılacak Erdoğan'ın emekliye 5 bin TL'lik seyyanen zammın da aralarında olduğu bir müjde verebileceği konuşuluyor. Söz konusu iddiaların sorulması üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bundan önceki mitinglerde de çok farklı konularda mesajlar vermişti bugün de olabilir" dedi.
Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı. Başkent Dakar ve çevresindeki bazı oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal'de 7,3 milyon seçmenin, 807'si ülke dışında olmak üzere 16 bin 440 oy verme merkezinde oy kullanması bekleniyor. Oy verme sürecinde birçok ülkeden 2 binden fazla gözlemci görev yapıyor. 19 adayın yarıştığı seçimin galibi ülkenin 5'inci cumhurbaşkanı olacak.
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Dağgüney köyü yakınlarında yapılmak istenen mermer ocağına karşı toplanan köylüler Dünya Su Günü'nde eylem yaptı. Kocasu Deresi'nin tehlikede olduğunu belirten köylüler, suyun ve doğanın kirletilmesini istemediklerini vurguladı. Köy sakinleri, tarım arazilerinin ortasına kurulan mermer ocağının kapatılması için dava açtı. Eyleme destek verenler, mermer ocaklarının bölgedeki su kaynaklarını ve doğayı tehdit ettiğini ifade etti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi'nde yaptığı mitingde hizmetlerini anlattı ve gelecek projelerini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?