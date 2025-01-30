Torbalı'da 250 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

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(İZMİR) - İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirlenen 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Torbalı ilçesinde, kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ticareti yaptığı tespit edilen şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda ilçede tespit edilen depoya baskın yapıldı.

Depo içerisinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirlenen plastik ve metal tanklar içerisinde bulunan 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Olayla ilgili 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.