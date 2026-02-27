İzmir Torbalı'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
İzmir Torbalı'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

27.02.2026 18:40  Güncelleme: 21:55
İzmir'in Torbalı ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadan büyük bir facianın önüne geçildi.

(İZMİR) - Torbalı'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçraması engellenerek büyük bir facianın önüne geçildi.

İzmir'in Torbalı ilçesi Göksu Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrika çalışanları yangını fark eder etmez ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yapmaya çalıştı, ancak alevler kısa sürede kontrolden çıktı. Personel hızla fabrikayı terk ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Fabrika içinde yoğun miktarda kimyasal madde bulunması nedeniyle alevler hızla yayılarak binayı ve bahçesini sardı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 7 araç ve çok sayıda personel ile kısa sürede olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, yoğun ve titiz bir çalışma sonucunda yangını yaklaşık 30 dakika içinde kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde alevlerin çevredeki fabrikalara sirayeti engellenerek olası bir facianın önüne geçildi. Yangın sonucunda fabrika kullanılamaz duruma gelirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: ANKA

