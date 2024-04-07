Torbalı Belediyesi Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Torbalı Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Övünç Demir'in başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısını yaptı.
İsmail Uygur Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda 800'ü aşkın vatandaşın katıldığı meclis toplantısına, Cumhur İttifakı üyeleri katılmadı. Yeni dönemin ilk meclis toplantısı olması nedeniyle belediye meclisinde iki yıl süreyle görev yapacak başkan vekilleri, katip üyeler, komisyon üyeleri ve denetim kurulu üyeleri seçildi. Cumhur İttifakı grubunun toplantıya katılmamasıyla ilgili Başkan Demir, "Mevzuat gereği mazbatayı aldığımızın 5.günü meclisi toplamamız gerekiyor. Bugün de beşinci gün. Cumhur İttifakı grubuna, yeri, mekanı ve zamanı arkadaşlarımız bildirdiler. Biliyorsunuz hep şeffaf belediyecilikten bahsettik, sizleri de davet ettik. Ne kararlar aldığımızı herkes bilsin istedim. Herhalde bu durum bazı arkadaşlarda rahatsızlık yaratmış. Ama biz sorumluluğumuz gereği meclisimize devam ediyoruz" dedi.
KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, meclis katip üyelerinin seçimiyle devam eden meclisin, katip üyeliklerine CHP grubu tarafından aday gösterilen Sultan İpekli Aksoy ve Ali Yaşlak oy birliği ile seçildi. Meclisin birinci başkanvekili olarak Ertan Çelik, ikinci başkanvekilliğine ise Serkan Birinci seçildi. Meclis daimi encümenleri Zimur Timur Mert, Ali Yaşlak ve Ertan Çelik seçildi. Denetim Komisyonu'na ise Mehmet Demir ve Serkan Birinci yine oy birliği ile seçildi. 3 kişiden oluşmasına karar verilen belediyenin ihtisas komisyonlarına alınan karar gereği CHP Grubundan iki, Cumhur İttifakı grubundan ise bir üye verilmesi gerekiyordu. Cumhur İttifakı'nın yokluğunda CHP Grubunun ihtisas komisyonları üyeleri de meclis toplantısında açık oyla seçildi. Buna göre Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu'na Zimur Timur Mert ve Sultan İpekli Aksoy, İmar Komisyonu'na Semiha Memiş Saraç ve Engin Gülten, Hukuk Komisyonu'na Sultan İpekli Aksoy ve Ali Yaşlak, Torbalı Belediyesi İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu'na Mithat Kazan ve Necmettin Tanır, Deprem ve Afet Komisyonu'na İbrahim Öz ve Ayhan Yıldırım, Kentsel Dönüşüm Komisyonu'na Osman Sargın ve Mesut Güler, Engelli Komsiyonu'na Serkan Birinci ve Bahadur Kun, Doğalgaz Komisyonu'na Aysun Benli ve Akan Şengül seçildi.
İLK MAAŞINI SMA'LI BEBEĞE VERECEK
Toplantıda ayrıca diğer komisyon ve belediyenin temsil ettiği birliklerin temsilcilerinin seçimi de gerçekleşti. Buna göre, Gayrimenkul Satış Komisyonu'na Zimur Timur Mert, Kıyı Ege Birik Meclisine Sultan İpekli Aksoy, Mesut Güler ve Akan Şengül, Pancar OSB Torbalı Belediye temsilciliğine Övünç Demir, Tarihi Kentler Birliği Meclisi'ne Aysun Benli, Ege Belediyeler Birliği Meclisi'ne Semiha Memiş Saraç, TORBEL A.Ş.'de belediye tüzel kişiliğini temsil etmeye Övünç Demir seçildi. Öte yandan belediye başkan yardımcılarının maaşlarının meclisçe belirlenmesiyle ilgili gündem maddesinde Belediye Başkanı Övünç Demir, "Daha önce bir canlı yayında söz verdiğim üzere ilk maaşımı, SMA hastası bebeğimiz İkbal Kardeş'e bağışlayacağım" ifadelerini kullandı.
KAFETERYALARDA FİYATLAR İNDİ, KENT LOKANTASI YOLDA
Meclis toplantısı sonrasında söz alan Başkan Demir, "Belediyemizin kafeteryalarında fiyatların aşağıya doğru güncelleneceğini söylemiştik. Arkadaşlarımız bununla ilgili çalıştılar. Bugünden itibaren çay ve su 5 liraya indirildi. Kahve ve diğer ürünlerde de indirimlerimiz olacak. Belediyenin tabi ki zarara uğramaması gerekiyor, ancak kar amacı da gütmemesi gerekiyor. Görevimiz boyunca hep sizlerin lehine hareket edeceğimizi söylemiştik. ve onu da hissettirmeye çalışıyoruz. En kısa zamanda emeklilerimize, engellilerimiz ve engelli ailelerimize, şehit ve gazi yakınlarımıza, öğrencilerimize bir kent lokantası açıp, çok uygun fiyata yemek vereceğiz. Onunla ilgili de yer arıyoruz. Sosyal ve halkçı belediyecilik neyi gerektiriyorsa ben ve arkadaşlarımız onu yapacağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › Torbalı Belediyesi Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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