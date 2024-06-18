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Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Mersin Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'ni ziyaret eden Başkan Yıldız, huzurevi sakinlerinin ve çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı. Yaş almış vatandaşları odalarında ziyaret ederek, sağlıklı ve huzur dolu ömür geçirmeleri temennisinde bulunan Yıldız, bahçede dinlenen huzurevi sakinleriyle de sohbet etti.

Huzurevi sakinleri tarafından sevgiyle karşılanan Yıldız, "Bayramları anlamlı kılan en güzel şey büyüklerimizin gönlünü almaktır. İlçemizdeki huzurevini ziyaret ederek, varlıklarıyla güç bulduğumuz büyüklerimizin bayramlarını kutladık. Onların yüzlerindeki tebessüm, bizleri daha da mutlu etti. Büyüklerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte nice bayramlar geçirmeyi temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MERSİN