Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Torosları yaşanabilir bir kent yapmak için çalışacak - Son Dakika
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Yerel

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Torosları yaşanabilir bir kent yapmak için çalışacak

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi ve Toroslar'ı kalkındıracaklarının sözünü verdi.

19.06.2024 14:25
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Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, "Torosları yaşanabilir bir kent yapmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla Aladağ, Yeniköy, Bekiralanı, Soğucak, Ayvagediği ve Gözne mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe nüfusunun yanı sıra çok sayıda yaylacıya da ev sahipliği yapan mahallelerde vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Yıldız, doğru zamanda, doğru işler yaparak eşsiz güzelliklere sahip Toroslar'ı hep birlikte kalkındıracaklarının sözünü verdi.

"Bayramın, barışa, huzura, kardeşliğe, dostluğa ve sağlığa vesile olmasını diliyorum" diyen Yıldız, Toroslar'ın artık daha konforlu daha yaşanabilir bir kent haline geleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Toroslar 30 yıldır ihmal edilmiş. Ama artık 1 Nisan itibariyle Toroslar'da yeni bir zaman işlemeye başladı. Torosları yaşanabilir bir kent yapmak için hep birlikte çalışacağız. Hizmetler daha hızlı, daha kaliteli ve daha verimli gelmeye başladı. Toroslar'ın sokaklarını ve parklarını tamir etmeye başladık. İlçemizdeki asfaltların ve kırsal mahallelerimizdeki bahçe yollarının tamamlanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer yardımcı oldu. Özellikle bahçe yollarının hasada yetişmesi için çalışmalarımıza katkıda bulundu. Bu da aslında Toroslar'da bir şeylerin değişmeye başladığının göstergelerinden biridir. Bundan sonra başta Toroslar olmak üzere Büyükşehir Belediyesine bağlı bütün ilçelerde uyum içerisinde ciddi çalışmalar yapılacak." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Torosları yaşanabilir bir kent yapmak için çalışacak - Son Dakika

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