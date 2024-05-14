Toroslar Belediye Başkanı Engellilerle Piknikte Buluştu

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Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen piknikte özel bireyler ve aileleri ile bir araya geldi.

Toroslar Belediyesinin Engelsiz Akademi Merkezi'nde eğitim gören özel bireylerin yanı sıra ilçedeki rehberlik ve rehabilitasyon merkezi ile engelli derneklerinden katılımcıların da yer aldığı etkinlikte, özel bireyler müzik ve palyaço eşliğinde gönüllerince eğlendi. Başkan Yıldız ile birlikte halay çekerek, oyunlar oynayan özel bireylerin yüzlerindeki mutluluk ise gözlerine yansıdı. Kimisi Yıldız'ın boynuna sarılırken, kimisi de fotoğraf çektirdi. Etkinlikte Yıldız da özel misafirlerine pamuk şeker ikram etti.

"Her zaman yanınızda olacağız"

Başkan Yıldız, engelli derneklerine, özel bireylere ve ailelerine seslenerek, imkanları ölçüsünde her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Özel bireylerin geleceğe umutla bakabilmeleri yönünde çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten Yıldız, "Farklı derneklerden arkadaşlarımızı bu özel piknikte ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu alanda yapmamız gereken pek çok çalışma var. Belediyemizin imkanları ölçüsünde özel bireylerimiz için neye ihtiyaç varsa yapmaya hazırız. Bu çalışmaları hep beraber ortak aklın ve kollektif yönetimin ürünü haline getirelim. Bu vesileyle özel bireylere ve değerli ailelerine mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi. - MERSİN