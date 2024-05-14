Toroslar Belediye Başkanı Engellilerle Piknikte Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Toroslar Belediye Başkanı Engellilerle Piknikte Buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Engellilerle Piknikte Buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen piknikte özel bireyler ve aileleri ile bir araya geldi. Etkinlikte özel bireyler müzik ve palyaço eşliğinde eğlendi. Başkan Yıldız, engelli derneklerine ve özel bireylere her zaman destek olacaklarını belirtti.

14.05.2024 15:31  Güncelleme: 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen piknikte özel bireyler ve aileleri ile bir araya geldi.

Toroslar Belediyesinin Engelsiz Akademi Merkezi'nde eğitim gören özel bireylerin yanı sıra ilçedeki rehberlik ve rehabilitasyon merkezi ile engelli derneklerinden katılımcıların da yer aldığı etkinlikte, özel bireyler müzik ve palyaço eşliğinde gönüllerince eğlendi. Başkan Yıldız ile birlikte halay çekerek, oyunlar oynayan özel bireylerin yüzlerindeki mutluluk ise gözlerine yansıdı. Kimisi Yıldız'ın boynuna sarılırken, kimisi de fotoğraf çektirdi. Etkinlikte Yıldız da özel misafirlerine pamuk şeker ikram etti.

"Her zaman yanınızda olacağız"

Başkan Yıldız, engelli derneklerine, özel bireylere ve ailelerine seslenerek, imkanları ölçüsünde her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Özel bireylerin geleceğe umutla bakabilmeleri yönünde çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten Yıldız, "Farklı derneklerden arkadaşlarımızı bu özel piknikte ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu alanda yapmamız gereken pek çok çalışma var. Belediyemizin imkanları ölçüsünde özel bireylerimiz için neye ihtiyaç varsa yapmaya hazırız. Bu çalışmaları hep beraber ortak aklın ve kollektif yönetimin ürünü haline getirelim. Bu vesileyle özel bireylere ve değerli ailelerine mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Abdurrahman Yıldız, Toroslar, Engelliler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Toroslar Belediye Başkanı Engellilerle Piknikte Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:08:49. #1.11#
SON DAKİKA: Toroslar Belediye Başkanı Engellilerle Piknikte Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement