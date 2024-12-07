Toroslar Belediye Başkanı: Sürekli Rapor Alan Personelin Malulen Emekli Olması Gerekiyor - Son Dakika
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Yerel

Toroslar Belediye Başkanı: Sürekli Rapor Alan Personelin Malulen Emekli Olması Gerekiyor

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, 150 günden fazla rapor alarak işe gelmeyen personelin malulen emekli edilmesi için gerekli girişimleri başlatacaklarını açıkladı. Yıldız, bu durumun sağlık sorunlarından kaynaklandığını belirterek, yerel hekimlere de çağrıda bulundu.

07.12.2024 13:52  Güncelleme: 13:55
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(MERSİN) - Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, 150 günden fazla bir süredir rapor alıp işe gelmeyen personel olduğunu belirterek, "150 günden fazladır raporlu olan bir insanın ya felç olması ya tüm kemiklerinin kırılmış olması gerekir. Haliyle malulen emekli olması gerekir. Belediyemize her birinin aylık 80 bin lira maliyeti olan bu arkadaşlarımızın malulen emekli edilmesi için girişimlere başladık" dedi.

Toroslar Belediyesi'ndeki 25 yıllık MHP dönemine 31 Mart 2024'te yapılan seçimlerde son veren CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, seçimden bu yana, neredeyse 160 gündür sürekli rapor alıp işe gelmeyen personel olduğunu açıkladı. Mahkemeye başvuracaklarını söyleyen Yıldız, "150 gündür raporlu olan bir insanın ya felç olması ya tüm kemiklerinin kırılmış olması gerekir. Haliyle malulen emekli olması gerekir. Belediyemize her birinin aylık 80 bin lira maliyeti olan bu arkadaşlarımızın malulen emekli edilmesi için girişimlere başladık" diye konuştu.

Sürekli rapor alarak işe gelmeyen kişilerin hepsinin iki hekimden rapor aldığına dikkat çeken Yıldız, "Belli ki çok büyük hastalıkları var. Ben buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ileteyim çünkü bizim Toroslar'da bir salgın hastalık var fakat bu salgın hastalığı da tedavi edebilen iki doktor var. Birisi aile hekimi, birisi de özel hastanede bir hekim arkadaşımız. Bu bizim personel ile sürekli rapor halindeler. Bu Toroslar belediye işçilerine bir pandemi rast geldi herhalde. Bu hekim arkadaşımız bunu tespit etti. Ben hekim arkadaşlarımızı göreve davet ediyorum. Hata Mersin Tabip Odası'nı göreve davet ediyorum. Toroslar'daki bu pandemi ile ilgili çalışma yapsınlar. Ama aynı zamanda kendi üyesi meslektaşlarıyla ilgili de bir çalışma yapsınlar.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Toroslar Belediye Başkanı: Sürekli Rapor Alan Personelin Malulen Emekli Olması Gerekiyor - Son Dakika

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