Toroslar Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Toroslar Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Toroslar Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2'nci birleşimini gerçekleştirdi. Toplantıda bütçe kesin hesabı ve teşkilat şeması gibi konular görüşüldü.

07.05.2024 10:56  Güncelleme: 11:01
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Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2'nci birleşimini gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız başkanlığında Yunus Emre Kültür Merkezinde yapılan toplantı, yoklamanın ardından başladı. Daha sonra gündemin diğer maddelerine geçildi. Toroslar Belediyesinin 2023 mali yılı bütçe kesin hesabına ait Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Engelliler Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'nun ortak raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi hükümlerine göre; Toroslar Belediyesi Teşkilat Şemasının güncellenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun ortak raporunun da oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısı, dilek ve temenniler ile son buldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Toroslar Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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