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Toroslar Belediyesi'nin 'Hayır Çarşısı' 150 Bin Kişiye Yardım Etti - Son Dakika
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Toroslar Belediyesi'nin 'Hayır Çarşısı' 150 Bin Kişiye Yardım Etti

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanındaki önemli hizmetlerinden biri olan 'Hayır Çarşısı', bugüne kadar 150 bin kişinin yüzünü güldürdü. Düzenli olarak yardım alan dar gelirli vatandaşların yanı sıra ilçede yaşayan depremzede vatandaşların giyim ihtiyacını karşılayan 'Hayır Çarşısı', sistemde kayıtlı 15 bin aileye yardım eli uzatıyor.

Toroslar Belediyesi\'nin \'Hayır Çarşısı\' 150 Bin Kişiye Yardım Etti
22.01.2024 - 14:06,  Güncelleme: 14:14
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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin sosyal belediyecilik alanındaki önemli hizmetlerinden biri olan "Hayır Çarşısı", bugüne kadar 150 bin kişinin yüzünü güldürdü.

Düzenli olarak yardım alan dar gelirli vatandaşların yanı sıra ilçede yaşayan depremzede vatandaşların giyim ihtiyacını karşılayan 'Hayır Çarşısı', sistemde kayıtlı 15 bin aileye yardım eli uzatıyor. Yunus Emre Kültür Merkezinde, Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 'Hayır Çarşısı'nda kadın, erkek ve çocuklar için yüzlerce kıyafet, ayakkabı ile gelinlik gibi malzemeler yer alıyor. Belediye tarafından temin edilen giysiler, cinsine göre tasnif edilerek ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Yeni kıyafetlerin yanı sıra ikinci el kıyafetlerin de bulunduğu çarşıda, ikinci el kıyafetler yıkanıp kullanıma hazırlandıktan sonra raflara yerleştiriliyor. Belediyeye başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve ikametgah kontrolünün ardından kayıt sistemi ile 'Hayır Çarşısı'nda kendilerine uygun ürünlerden belli aralıklarla ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.

"Gönül bağı kurduk"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sosyal belediyeciliğin gereği olarak dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaçları için yoğun bir çaba harcadık. Toroslar'da 'Biz büyük bir aileyiz' sloganıyla yola çıktık ve bu büyük ailede herkesin mutlu ve huzurlu olmasını istedik. 'Hayır Çarşısı'da vatandaşlarımıza destek verdiğimiz önemli bir görevi üstleniyor. Burada vatandaşlarımız, kendilerine uygun olan ürünleri rahat bir şekilde seçebiliyorlar. İlçemize sunduğumuz her hizmet sevginin, emeğin ve insana verilen değerin izlerini taşıyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Toroslar Belediyesi'nin 'Hayır Çarşısı' 150 Bin Kişiye Yardım Etti - Son Dakika
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