Toroslar Belediyesi, vergi ödemeleri için vezne hizmetini hafta sonu da açık tutacak

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Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesinde, Emlak, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergisi ödemeleri için vezneler bu hafta sonu açık tutulacak.

Emlak ve işyerlerine ait Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam vergilerinin 2024 yılı ilk taksit ödemeleri, 31 Mayıs Cuma günü sona erecek. Toroslar Belediyesinin ana hizmet binasındaki tahsilat veznesi, vatandaşların vergi ödemelerini rahat ve hızlı bir şekilde yapabilmeleri için 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Vatandaşlar, vergi ödemelerini belediye hizmet binasındaki veznelerden nakit veya kredi kartıyla yapabilecekleri gibi Toroslar Belediyesinin internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasını girerek online olarak da gerçekleştirebilecek. - MERSİN