Toroslar'da her gün yüzlerce kişi aynı sofrada buluşuyor - Son Dakika
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Toroslar'da her gün yüzlerce kişi aynı sofrada buluşuyor

11.04.2022 15:14
Toroslar'da her gün yüzlerce kişi aynı sofrada buluşuyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının manevi atmosferini düzenlediği iftar programları ve Ramazan panayırları ile yeniden yaşatıyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının manevi atmosferini düzenlediği iftar programları ve Ramazan panayırları ile yeniden yaşatıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, her gün farklı bir mahallede yüzlerce kişiyle aynı sofrada buluşuyor.

Birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün sembolü haline gelen Toroslar Belediyesinin geleneksel iftar programları, Ramazan'ın kültürel zenginliğini teneffüs etmek isteyenlerin ortak adresi oldu. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede gerçekleştirilen etkinliklerde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Ramazan eğlenceleri de 7'den 70'e herkesin yoğun ilgisini görüyor. Çeşit çeşit yemeklerin yer aldığı bereketli sofraları mahallelere taşıyan belediyenin bu etkinliğiyle binlerce kişi aynı sofrada orucunu açmanın hazzını yaşıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hemşehrileriyle gönül sofrasında bir araya geliyor, etkinliklerde çocukları yalnız bırakmıyor. İftar sofralarına aileleriyle beraber katılarak keyifli vakit geçiren çocuklar, iftar sonrasında başlayan Karagöz-Hacivat, Meddah, sihirbaz gösterisi ve İbiş'e kadar birçok etkinliğin yer aldığı Ramazan Panayırında ise doyasıya eğleniyor. Geleneksel Türk gölge oyunu olan Karagöz-Hacivat gösterisi çocukları kahkahaya boğarken, drama eğitiminin de verildiği etkinliklerde hünerlerini sergileyerek sahnenin tozunu yutan çocuklar, sihirbaz gösterisine de eşlik ediyor.

Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramının da bulunulduğu panayırda Başkan Yılmaz, çocukların mutluluğuna ortak olurken, etkinlikleri de çocuklarla birlikte izliyor. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirten Yılmaz, bu birlikteliğin en güzel örneğini gösteren tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Hemşehrilerinin Ramazan ayını tebrik eden Yılmaz, "2 yıldır tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 virüsü nedeniyle geçtiğimiz yıl iftar programlarımızda bir araya gelememiştik. Bu yıl Allah'a çok şükür ki Ramazan ayının güzelliklerini yaşamak üzere mahallelerimize geliyor, iftar sofralarımızı kuruyoruz. Ramazan panayırımızda çocuklarımızı geleneksel oyunlarla buluşturuyoruz. Çocuklarımızın hafızalarında güzel hatıralar bırakmak istiyoruz. Sofralarımızdan bolluk ve bereket, gönüllerimizden huzur ve hoşgörü eksik olmasın" diye konuştu.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da eski Ramazan eğlencelerinin yaşatılması amacıyla düzenlenen etkinliklerden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - MERSİN

Toroslar'da her gün yüzlerce kişi aynı sofrada buluşuyor

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Mersin Otogarı'nda yolcular iftarlarını sıcak çorbayla açıyor Mersin Otogarı'nda yolcular iftarlarını sıcak çorbayla açıyor

Toroslar, Ramazan, Mersin, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Toroslar'da her gün yüzlerce kişi aynı sofrada buluşuyor - Son Dakika


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