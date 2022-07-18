Toroslar'da ikinci dönem yüzme kursları başlıyor - Son Dakika
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Toroslar'da ikinci dönem yüzme kursları başlıyor

18.07.2022 13:26
Toroslar'da ikinci dönem yüzme kursları başlıyor

Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediyesi'nin 'Toroslar'da yüzme bilmeyen kalmasın' sloganıyla düzenlediği yüzme kurslarının 2'inci dönemi, 19 Temmuz'da başlıyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediyesi'nin 'Toroslar'da yüzme bilmeyen kalmasın' sloganıyla düzenlediği yüzme kurslarının 2'inci dönemi, 19 Temmuz'da başlıyor.

Çocuklara sporu sevdirmeyi ve verimli bir yaz tatili geçirmelerini sağlayan belediye, yüzme kurslarıyla da çocuklardan ve ailelerinden tam not alıyor. 7-18 yaş grubuna yönelik 3 dönem boyunca, 3'er hafta gerçekleştirilen kurslar, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 gün veriliyor. Alanında uzman yüzme antrenörleri eşliğinde, Çukurova Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda verilen temel yüzme eğitimlerinin ikinci dönemine de yaklaşık bin öğrenci kayıt yaptırdı. Yüzme kursuna katılan kursiyerlerin, Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzuna ulaşımı da Toroslar Belediyesi'nin servisleriyle sağlanıyor. 6 Ağustos'ta sona erecek olan 2'nci dönem kurslarının ardından 3'üncü dönem kurslar ise 9 Ağustos ile 26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yüzme kursuna katılmak isteyenler, belediye ana hizmet binası ile Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki veznelere yatırdıkları 60 TL kayıt ücreti dekontu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğrafla birlikte Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda kayıtlarını yaptırabilecek. Kurslarla ilgili bilgi almak isteyenler Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne, belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak 3100/ 3113/ 3200 dahili hatlarından yetkililere ulaşabilirler.

Sağlıklı nesiller için sporun önemli bir yeri olduğunu belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, geleceğin sporcularının bu tesislerde yetiştiğini söyledi. Düzenledikleri farklı branşlardaki spor kurslarıyla birçok genç yeteneğin keşfedildiğini, bu sporcuların Mersin'i ve Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini kaydeden Yılmaz, "Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin, hem kaliteli vakit geçirmelerini hem de eğlenirken öğrenmelerini sağlıyoruz. Yaz Spor Okulları çerçevesinde düzenlediğimiz yüzme kurslarımız da yoğun ilgi görüyor. Yüksek kesimlerdeki mahallelerimizde yaşayan çocuklarımız ile ilçe merkezindeki çocuklarımız, bu kurslarda bir araya geliyorlar. Buradan bir çocuğumuzun bile bu sporu profesyonel bir şekilde yapmasına vesile olabilirsek ne mutlu bize" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Toroslar Belediyesi, Toroslar, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Toroslar'da ikinci dönem yüzme kursları başlıyor - Son Dakika

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