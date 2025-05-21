Tortum'da 'Yeni Doğan Bebekler Hatıra Ormanı' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Tortum'da 'Yeni Doğan Bebekler Hatıra Ormanı' Etkinliği Düzenlendi

Tortum\'da \'Yeni Doğan Bebekler Hatıra Ormanı\' Etkinliği Düzenlendi
21.05.2025 13:46  Güncelleme: 13:49
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Tortum Kaymakamlığı ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında 100 bebek adına fidan dikilerek 'Yeni Doğan Bebekler Hatıra Ormanı' oluşturdu. Etkinlik, aile değerlerinin güçlendirilmesi ve çevreye duyarlılık amacıyla düzenlendi.

Tortum Kaymakamlığı ile Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde 2025 Aile Yılı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

2023-2025 yılları arasında dünyaya gelen 100 bebek adına oluşturulan "Yeni Doğan Bebekler Hatıra Ormanı" için Kalidibi Mahallesi'nde ilk fidanlar toprakla buluştu.

"Minik Fidanlar, Büyük Aileler" sloganıyla düzenlenen etkinlikte kurumlar arası iş birliğiyle bebeklerin geleceğine nefes olacak fidanlar dikildi. Aile değerlerinin güçlendirilmesi ve doğa sevgisinin artırılması amacıyla düzenlenen etkinlik, hem duygusal anlara sahne oldu hem de çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturdu.

Tortum Kaymakamı Fatih Bayram yaptığı açıklamada, "Aile kurumunun temellerini oluşturan çocuklarımızın adını yaşatacak bu orman, aynı zamanda gelecek nesillere bırakacağımız yeşil bir miras olacak," ifadelerini kullandı. Ayrıca etkinliğe katkılarından dolayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise, "2025 Aile Yılı vesilesiyle hem aile yapısını güçlendirecek hem de doğaya katkı sağlayacak sürdürülebilir projelere öncülük etmeye devam ediyoruz. Bugün burada dikilen her fidan, aynı zamanda bir umudu, bir hayatı ve güçlü bir geleceği simgeliyor. Çocuklarımızın adını yaşatacak bu hatıra ormanı, aile olmanın ve birlikte büyümenin en güzel göstergesidir" dedi.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider de konuşmasında, "Tortum'un bereketli topraklarında geleceğimizin teminatı çocuklarımız adına fidan dikmek, bizler için büyük bir gurur. Hem çevremizi koruyacak hem de çocuklarımıza anlamlı bir miras bırakacağız. Bu güzel iş birliği ve duyarlılık için tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum," ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılan aileler ise duygu dolu anlar yaşadı. Birçok aile, çocuklarının adına dikilen fidanın ömür boyu hatıra kalacak bir anlam taşıdığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Etkinlik sayesinde doğayla bütünleşmenin ve ailece sorumluluk paylaşmanın önemini bir kez daha fark ettiklerini ifade ettiler.

Etkinliğe Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kurum temsilcileri, bebekler ve aileleri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tortum'da 'Yeni Doğan Bebekler Hatıra Ormanı' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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