Tortum Şelalesi Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Tortum Şelalesi Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, Kurban Bayramı'nda da ziyaretçi akınına uğradı. 48 metre yükseklik ile dünyanın üçüncü yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi, Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) 'Türkiye'nin 11. sakin kenti' seçilen Uzundere'nin en önemli turistik cazibelerinden biri. Tatil için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Tortum Şelalesi'ni ziyaret ederek muhteşem manzarayı izleme fırsatı buluyorlar.

17.06.2024 10:11
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, Kurban Bayramı'nda da ziyaretçi akınına uğradı.

48 metre yükseklik ile dünyanın üçüncü yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi adeta görsel bir şölen oluşturuyor. Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) " Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere özellikle sahip olduğu Tortum Şelalesi ve çevresindeki güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Kurban Bayramı tatili için bölgeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist Tortum Şelalesi'ni ziyaret ederek unutulmaz anlar yaşıyor. Muhteşem şelale karşısında keyifli anlar geçiren turistler, herkesi Erzurum'a davet ederek burayı görmesini istediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tortum Şelalesi Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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