Tortum Şelalesi Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, Kurban Bayramı'nda da ziyaretçi akınına uğradı.

48 metre yükseklik ile dünyanın üçüncü yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi adeta görsel bir şölen oluşturuyor. Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) " Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere özellikle sahip olduğu Tortum Şelalesi ve çevresindeki güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Kurban Bayramı tatili için bölgeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist Tortum Şelalesi'ni ziyaret ederek unutulmaz anlar yaşıyor. Muhteşem şelale karşısında keyifli anlar geçiren turistler, herkesi Erzurum'a davet ederek burayı görmesini istediler. - ERZURUM