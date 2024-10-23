Tortum Şelalesi'nde Sonbahar Güzellikleri - Son Dakika
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Tortum Şelalesi'nde Sonbahar Güzellikleri

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Tortum Şelalesi, sonbaharla birlikte renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

23.10.2024 10:38
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Tortum Şelalesi'nde sonbaharla gelen güzellik

Manzarasıyla eşsiz bir tabloyu andırıyor

ERZURUM - Erzurum'un önemli turizm ve doğal güzelliklerinden biri olan Tortum Şelalesi, sonbahar birlikte gelen rengarenk cümbüşüyle ziyaretçilerini bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) " Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere, özellikle sahip olduğu Tortum Şelalesi ve çevresindeki doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Tortum Şelalesi, şimdilerde sonbaharın etkileyici ve iç açan renklerine bürünmeye başladı. Uzundere ilçesinde yer alan bu doğa harikası, her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı sürdürüyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte, şelale çevresindeki ağaçlar sarı, kırmızı ve turuncu tonlarıyla süslenirken, ortaya çıkan manzaralar adeta bir tabloyu andırıyor. Doğaseverler için muhteşem bir seyahat rotası olan Tortum Şelalesi, hem yerel halkın hem de turistlerin keyif aldığı bir doğa kaçamağı olarak popülerliğini sürdürüyor.

Şelalenin çevresi rengarenk oldu

Tortum Şelalesi, sonbaharın gelmesiyle birlikte mest eden renklere büründü Uzundere ilçesinde yer alan bu doğal harika, ziyaretçilerini cezbetmeye devam ediyor. Renk cümbüşü, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Doğaseverler için harika bir kaçış noktası olan Tortum Şelalesi, sadece yerel halkın değil, aynı zamanda şehre gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Şelaleyi ziyaret etmek isteyenler için erişim kolaylığı sağlanmış durumda. Bu da her yaş grubundan insanın rahatlıkla bu doğal güzelliği deneyimleyebileceği anlamına geliyor. Ayrıca, ziyaretçilere çevre hakkında bilgi sunan bilgilendirici panolar da bulunuyor. Tortum Şelalesi'nin sonbahardaki ambiyansı, fotoğrafçılar için de eşsiz fırsatlar sunuyor. Bu manzarayı ölümsüzleştirmek isteyenler için muhteşem bir çekim mekanı olma özelliğini sürdürüyor.

Tortum Şelalesi\'nde Sonbahar Güzellikleri
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tortum Şelalesi'nde Sonbahar Güzellikleri - Son Dakika

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