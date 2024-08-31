Tosya\'da 82 çocuk toplu sünnet şöleninde unutulmaz bir gün yaşadı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde toplu sünnet ettirilen 82 çocuk, düzenlenen şölende unutulmaz bir gün yaşadı.

Tosya Belediyesi tarafından ilçede yaşayan çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi. Toplu sünnet ettirilen 82 çocuk, düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi. Şölen, ilk olarak Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in makam arabasının sünnet aracı olarak kullanıldığı renkli bir konvoyla başladı. Konvoyla şehir turu atan çocuklar daha sonra şölen anına geçti. Saygı duru ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan şölende Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi. Çeşitli ikramların yapıldığı şölende gönüllerince eğlenen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

"Tosya Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olduk"

Belediye olarak çocukların ve ailelerin yanında olduklarını belirten Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, "Tosya Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olduk. Bu şehrin güzel insanlarına, gençlerine ve çocuklarına daha yaşanabilir bir Tosya sunmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğe protokol üyeleri çocuklar ve aileleri katıldı. - KASTAMONU