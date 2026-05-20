Belediye personelinden örnek davranış: Bulduğu altını sahibine ulaştırdı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye personeli, çalışma sırasında bulduğu altını belediyeye teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Tosya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan Şaban Zorba, çalışma yaptığı sırada gremse altın buldu. Zorba, bir süre önce vatandaş Erol Aktaş'a ait olduğu belirlenen altını vakit kaybetmeden belediyede bir yetkiliye teslim etti. Gerekli işlemlerin ardından altın, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar tarafından sahibi Erol Aktaş'a ulaştırıldı. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de duyarlı davranışı nedeniyle Şaban Zorba'yı makamında ağırladı. Kavaklıgil, Zorba'ya teşekkür ederek örnek davranışından dolayı tebrik etti. - KASTAMONU