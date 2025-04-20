Tosya'da Huzurevinde Tanışan Yaşlı Çift Evlenerek Dünyaya Müjdeli Bir Haber Verdi - Son Dakika
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Tosya'da Huzurevinde Tanışan Yaşlı Çift Evlenerek Dünyaya Müjdeli Bir Haber Verdi

Tosya\'da Huzurevinde Tanışan Yaşlı Çift Evlenerek Dünyaya Müjdeli Bir Haber Verdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki huzurevinde tanışan Zilfi Taşkıran ve Hüseyin Dere, düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Törene katılanlar, sevgi ve hayat arkadaşlığının her yaşta mümkün olduğunu vurguladı.

20.04.2025 12:57  Güncelleme: 12:59
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Kastamonu'nun Tosya ilçesineki huzurevinde tanışan yaşlı çift, evlenerek dünyaevine girdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Tosya Huzurevinde kalan Zilfi Taşkıran (66) ve Hüseyin Dere (70) dünyaevine girdi. Huzurevinde tanışan ve evlenme kararı alan çift için nikah töreni düzenlendi. Nikah törenine Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Tosya Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Oğuz Yıldız ve Tosya Huzurevi Müdürü Ayşegül Kale ve huzurevi sakinleri katıldı. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in kıydığı nikahın ardından Kaymakam Uğur Ünsal tarafından evlilik cüzdanı çifte takdim edildi.

Nikah töreninin ardından konuşan Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, "Yeni evlenen çiftimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum. Bugün burada şahit olduğumuz bu güzel an, sevgiye ve hayat arkadaşlığına hiçbir yaşta geç kalınmadığını hepimize bir kez daha gösterdi" dedi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tosya'da Huzurevinde Tanışan Yaşlı Çift Evlenerek Dünyaya Müjdeli Bir Haber Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tosya'da Huzurevinde Tanışan Yaşlı Çift Evlenerek Dünyaya Müjdeli Bir Haber Verdi - Son Dakika
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