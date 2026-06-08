Başkan Kavaklıgil, Tosya Düğün Salonu\'daki çalışmaları inceledi

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya'ya yakışacak yeni düğün salonunun yapımının hızla devam ettiğini söyledi.

Tosya Belediye Başkanlığı tarafından inşa edilen yeni düğün salonunun yapımı tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, düğün salonundaki çalışmaları yerinde inceledi. Düğün salonunun tamamlandığında modern yapısı, geniş kullanım alanı ve donanımıyla bölgede örnek gösterilecek nitelikte olacağını ifade eden Başkan Kavaklıgil, yeni düğün salonunun vatandaşların en özel günlerine ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Başkan Kavaklıgil, Tosya'nın ihtiyaçlarını gözeten, ilçeye değer katacak yatırımları hayata geçirmek için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. - KASTAMONU