TR82 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı çalıştayları başlıyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un 2024-2028 döneminde gelişme eksenlerine yön verecek olan "TR82 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı" hazırlıklarına başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek "TR82 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı" hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 27-29 Haziran tarihlerinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde "Bölge Planı İl Çalıştayları" gerçekleştirilecek. Bölgedeki kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 27 Haziran'da Çankırı'dan çalıştaylar, 28 Haziran'da Kastamonu'da devam edecek ve 29 Haziran'da Sinop'ta sona erecek.

Katılımcı bir yaklaşımla yürütülecek çalışmalar çerçevesinde oluşturulan 7 teknik (ekonomik göstergeler, rekabet gücü ve yatırım ortamı, nüfusun genel durumu ve beşeri sermaye, sosyal kalkınma, yaşam kalitesi, erişilebilirlik ve altyapı, doğal ve tarihi değerler, kültür, turizm, iklim değişikliği ve çevre-afet riskleri ve tarım ve kırsal kalkınma) masada bir araya gelecek katılımcılar, konularına ilişkin fikirlerini ortaya koyacak.

Bölge planına daha fazla görüşün yansımasını sağlamak amacıyla "Dış Paydaş Anketi" adı altında anket düzenleyen KUZKA, gelecek fikirleri de bölge planına yansıtmayı amaçlıyor. Vatandaşların KUZKA'nın kurumsal internet sitesinde yayımlanan ankete katılım sağlayarak bölge planına katkı verebilecekleri belirtildi. - KASTAMONU