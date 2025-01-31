Trabzon-Bayburt Araklı Yolunda Çalışmalar Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzon-Bayburt Araklı Yolunda Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Trabzon-Bayburt Araklı Yolunda Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'u Bayburt'a bağlayan Araklı-Dağbaşı-Uğrak yolunun 10 kilometrelik bölümündeki çalışmaları inceledi. Başkan Genç, yolun hem ulaşım hem de Araklı'nın gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

31.01.2025 14:49  Güncelleme: 14:51
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon ile Bayburt'u birbirine bağlayan Araklı-Dağbaşı-Uğrak yolunun 10 kilometrelik kısmında devam eden çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Başkan Genç, "Trabzon'u Doğu Anadolu'ya bağlayan en kısa yol burası. Hem ulaşım için hem de Araklı'nın gelişmesi için çok önemsiyoruz. Bu yolu süratle tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'u Bayburt'a bağlayan Araklı-Dağbaşı-Uğrak yolunun 10 kilometrelik kısmında devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Genç'e, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ile AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Serdan da eşlik etti.

Araklı- Bayburt yolunun, en çok dile getirilen taleplerden biri olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Toplam uzunluğu 99 kilometre olan bu yol, Trabzon'u Bayburt üzerinden Doğu Anadolu'ya bağlayan en kısa yoldur. Sadece ulaşım açısından değil Araklı ilçemizin gelişmesi için de çok önemsiyoruz. Çalışmalar Adil Karaismailoğlu Bakanımız döneminde başlamıştı. 52 kilometrelik kısmı etaplar halinde yapılmak üzere projelendirildi. 7 kilometrelik kısmı duble yol olarak tamamlandı. Şimdi 10 kilometrelik kısımda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Kalan kısmın yatırım programlarına alınarak etaplar halinde yapılması için Ulaştırma Bakanımızla görüşeceğiz. Bu yolu bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Devam eden çalışmalar kapsamında 2 tünel, 1 köprü, sanat yapıları ve çığ tünellerinin yapılacağını belirten Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, "Bu proje en hayati, en önemli projemizdir. Araklı-Bayburt yolu dert yoludur, burayı mutluluk ve bereket yoluna dönüştürerek 65 yıllık özlemi bitireceğiz. Desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon-Bayburt Araklı Yolunda Çalışmalar Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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