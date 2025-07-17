Trabzon Belediyesi'nden Park ve Yeşil Alanlara Kapsamlı Bakım - Son Dakika
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Trabzon Belediyesi'nden Park ve Yeşil Alanlara Kapsamlı Bakım

Trabzon Belediyesi\'nden Park ve Yeşil Alanlara Kapsamlı Bakım
17.07.2025 10:18  Güncelleme: 10:21
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, 939 bin çiçek, 12 bin çalı ve 681 ağaç dikimi gerçekleştirerek şehrin estetiğini güçlendiriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, park ve yeşil alanlarda kapsamlı bakım ve düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, bitki dikiminden boyamaya, temizlikten ilaçlamaya kadar birçok alanda şehir estetiğini güçlendiriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasını güzelleştirecek çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, bitki dikme, bitki üretimi, çim biçme, budama, zemin onarımı, temizlik, ahşap, ferforje boyama, sulama ve ilaçlama gibi birçok çalışma gerçekleştiriyor. Aynı zamanda şehrin en işlek noktaları, ara refüjler ve parklar mevsim çiçekleri ile donatılıyor.

Ekipler, 2025 yılının Ocak ayından bu yana şehrin her noktasında sürdürdükleri faaliyetler kapsamında; 939 bin 288 çiçek, 12 bin 918 çalı ve 681 ağaç dikimi gerçekleştirdi. Ayrıca yine 26 bin 28 adet bitki üretimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın ve şehrimizi ziyaret eden bütün misafirlerimizin daha güzel ve huzurlu bir şehirde vakit geçirmesini çok önemsiyoruz. Daha temiz ve ferah bir şehirde vakit geçirmeleri için dur durak bilmeden faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şehrimizin her noktasını daha güzel ve temiz hale getiriyoruz. Bu noktada çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımıza ve misafirlerimize keyifli bir yaz diliyoruz." - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon Belediyesi'nden Park ve Yeşil Alanlara Kapsamlı Bakım - Son Dakika

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