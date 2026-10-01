Trabzon Beşikdüzü'nde 5 yaşındaki Altan, namaz sonrası hocasına koşup sarıldı - Son Dakika
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Trabzon Beşikdüzü'nde 5 yaşındaki Altan, namaz sonrası hocasına koşup sarıldı

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Trabzon Beşikdüzü\'nde 5 yaşındaki Altan, namaz sonrası hocasına koşup sarıldı
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Trabzon Beşikdüzü'ndeki Otogar Camii'nde Yaz Kur'an Kursu öğrencisi 5 yaşındaki Altan Eftal Aksoy, özlediği imam Mehmet Yaşar'ı görmek için akşam namazına geldi. Namaz bitince hocasına koşup sarılan çocuğun kavuşma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 5 yaşındaki Altan Eftal Aksoy, Yaz Kur'an Kursu'nda kendisine Kur'an-ı Kerim öğreten hocası Mehmet Yaşar'ı özleyince akşam namazında camiye geldi. Cemaate katılarak namazını kılan küçük Altan, namazın ardından hocasına koşarak sarılırken, özlem dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşikdüzü ilçesindeki Otogar Camii'nde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu'na katılan 5 yaşındaki Altan Eftal Aksoy, burada İmam Mehmet Yaşar'dan Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladı. Kurs süresince hocasına büyük bir sevgi besleyen Altan, yaz kursunun sona ermesi ve okulların başlamasının ardından hocasını özledi. Akşam namazında hocasını görmek için Otogar Camii'ne gelen küçük Altan, camiye girdiğinde cemaatin namaz kıldığını gördü. Bunun üzerine safa geçerek cemaate katılan Altan, namazını tamamladı. Namazın sona ermesiyle birlikte küçük çocuk, beklemeden hocası Mehmet Yaşar'ın yanına koştu. Hocasıyla sarılan Altan'ın mutluluğu ve ikilinin kavuşma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, küçük Altan'ın namazın ardından hocasına koşarak sarılması ve hocasının da öğrencisini sevgiyle karşılaması yer aldı.

"Hocama sarılarak, öptüm"

5 yaşındaki Altan Eftal Aksoy, imam Mehmet Yaşar'ı çok özlediğini belirterek "Buraya geldiğimde namaz kılıyorlardı. Bende namaz kıldım. Hocamı görmeye gelmiştim. Hocama sarılarak, öptüm. Onu her gün seviyorum ve özlüyorum. Okuldayken onu çok fazla özlüyorum" dedi.

"Görüntüleri izlediğimde çok duygulandım"

Otogar Camii İmamı Mehmet Yaşar ise görüntüleri izlediğinde çok duygulandığını dile getirerek, "Altan Eftal yavrumuz yaz Kuran Kursu öğrencimiz. En küçük öğrencilerimizden. Öğrencilerimizin hepsini çok seviyoruz. 40 tane öğrencim vardı. Her gün ayrı bir etkinlik yapıyorduk. Altan Eftal yavrumuz akşam namazı kılarken kendi başına camiye gelerek cemaate uyuyor. Namaz bittikten sonra selam verir vermez gelip sarıldı. Çok mutlu olduk. Görüntüleri izlediğimde çok duygulandım. Çocukları sevmek lazım onlar bizim geleceğimiz. Yanıma geldiğimde 'Seni çok özledim' dedi. Kiminle geldiğini sorduğumda yalnız geldiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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