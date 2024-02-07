Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu İşçilere Ek Zam Müjdesi Verdi

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan işçilere ek zam müjdesi verildi. Geçtiğimiz günlerde işçilere yapılan yüzde 58 oranındaki zam ile birlikte 28 bin lira olan en düşük maaş, imzalanan ek protokol sonrası 31 bin liraya yükseltildi. 5 yıldır işçi-memur ayrımı yapmadan tüm çalışanların yanında olmaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, "Çalışanlarını memnun etmeyen belediyelerin vatandaşlarını memnun etme imkanı yoktur" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Hizmet İş Sendikası ile imzalanan ek protokol ile Trabel, Turkuaz, Tulaş, Trabsu, Kent ve Trabitaş anonim şirketlerinde çalışan 2 bin 620 işçinin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz günlerde yansıtılan sözleşme oranı ve enflasyon farkı ile 28 bin lira olan en düşük maaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin arasında imzalanan ek protokol ile 31 bin liraya yükseltildi. Maaşlar, personelin yaptığı işin niteliğine, kıdeme ve asgari geçim indirimine göre artış gösterecek.

Başkan Zorluoğlu ile uzun yıllardır kurumsal olarak çalıştıklarını belirten Genel Başkan Yardımcısı Keskin, "Kendisi çalışanın ve emekçinin yanında olduğunu bizlere her zaman gösterdi. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Biz de çalışan arkadaşlarımızın ücretlerini iyileştirme noktasında sözleşmemizin dışında ek protokol talebinde bulunuyoruz. Tabii ki bu taleplerimize olumlu dönüşler yapan belediye başkanlarımız olduğu gibi kulak arkası edenler de olabiliyor. Elhamdülillah Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman olduğu gibi bu talebimize de olumlu karşılık verdi. Hem sendikamız hem de şahsi olarak söylüyorum, Murat Zorluoğlu'nu tanıdığıma çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Çalışanını memnun edemeyen vatandaşı memnun edemez"

Ek protokol töreninde konuşan Başkan Zorluoğlu, 5 yıldır işçi-memur ayrımı yapmadan tüm çalışanların yanında olmaya özen gösterdiklerini dile getirerek, "5 yıl boyunca temel yaklaşımımız memur ve işçi çalışanlarımıza emeklerinin karşılığını vermek oldu. Bu noktada elimizi, gövdemizi taşın altına koyduğumuz çok zaman oldu. Belediyeler bir yandan yatırımcı kuruluşlar, vatandaşlar hizmet bekliyor. Bir taraftan da çalışanlarını memnun etmeyen belediyelerin vatandaşlarını memnun etme imkanı yok. Bunu her zaman böyle gördüm. Belediyemizde çalışan mesai arkadaşlarımız eğer mutlu değillerse bu doğal olarak işe yansıyor. Mutlularsa performanslarının daha da arttığına hep beraber şahit olduk" diye konuştu.

"En düşük maaş 28 binden 31 bin liraya yükseldi"

Ek protokolle ilgili detay da veren Başkan Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğü iştiraklerinde görevli 2 bin 620 tane çalışanımız var. Bu çerçevede sözleşme enflasyon oranında bir artış öngörüyordu. Ocak ayında tekrar değerlendiririz, enflasyon artışının ötesinde bir artış sağlarız demiştik. En son 18 bin civarında minimum maaşımız vardı, yevmiye 537 liraydı. 1 Ocak 2024 tarihinde yevmiye önce asgari ücret olan 666 liraya, sonra buna enflasyon farkını uygulayınca 917 liraya yükseldi. Böylece minimum maaş 28 bin civarına geldi. Bu halde bile bakıldığında yüzde 58 civarında bir artış oluyordu. Şartlarımızı biraz daha zorladık. Sendika yöneticilerimiz bize durumu anlattı, Genel Sekreterimiz bu işi koordine etti. Geldiğimiz noktada tüm imkanları zorlamak suretiyle geçtiğimiz günlerde 917 olarak açıkladığımız yevmiyeyi, kadrolu işçilerimizin yevmiyesiyle eşitlemek suretiyle 995 liraya çıkararak en düşük şirket çalışanımızın maaşını da 31 bin 100 liraya yükseltmiş oluyoruz. Dolayısıyla daha önce açıkladığımız 28 bin bandını 31 bin bandına yükseltmiş oluyoruz. Buna sorumluluk, kıdem, asgari geçim indirimi eklendikten sonra ücret farklılaşacak" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin sonunda kadrolu personelle ilgili de çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Zorluoğlu, "Kadrolu işçilerimizi de gayret memnun edecek bir rakamı önümüzdeki günlerde açıklayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ek protokol imzalandı. - TRABZON