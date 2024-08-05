Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi\'nden Arama Kurtarma Eğitimi

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AFAD Başkanlığı'nın Hedef 100 bin Arama Kurtarma Personeli Projesi kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca düzenlenen eğitim programının ilk kursiyerleri sertifikalarını törenle aldı.

Depremde arama kurtarma eğitimi ve temel ilk yardım eğitimlerinde başarılı olan 51 personele sertifikalarının verildiği törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, afetlere karşı dirençli şehirlerin oluşturulması gerektiğini söyledi. Genç "Allah ülkemizi afetlerden korusun. Bu bizim her zaman yapmamız gereken duamız ancak sorumluluk sahibi yöneticiler olarak, yeni bir anlayışı ortaya koymalıyız. Afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmalıyız. Dirençli şehirler oluşturabilmenin ilk yolu da eğitimden geçiyor. Olağanüstü halle karşılaştığımız zaman anlık tavrımızın ne olması gerektiğini bilmeliyiz. Bilgi sahibi olmadan yapılan hareketler istenmeyen sonuçlar verebiliyor. O nedenle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımız şehrimizde eğitim çalışması başlattı" dedi.

Başkan Genç, itfaiyenin güzel çalışmalara imza attığını belirterek "Gerek önleyici tedbirler noktasında gerekse afetle karşılaşıldığı zamanki tavır davranış noktasında eğitimli hale geldik. İtfaiyemiz inşallah daha güzel çalışmalarla da bu işi geliştirecek. Teçhizat yönüyle de işi geliştirerek bir afet parkı projemiz de var. Onu da hayata geçirdiğimizde pratiğiyle de beraber daha iyi çalışmalara imza atacağız. Programa iştirak eden, kursa katılan kurumlarımıza ve değerli mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurs sürecini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan bütün kursiyerlerimize de tebriklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal ise "Büyükşehir Belediye Kanunu'nda belirtilen il ölçeğinde doğal afetlerle ilgili planlama hazırlıkları yapmak ve halkı bilinçlendirmek gibi görevlerimiz var. Ülkemizde pilot il olduğumuz sel, heyelan, deprem ve yangın gibi afetlere karşı dirençli bir toplum haline dönüşebilmek maksadıyla, Cumhurbaşkanlığımızın başlattığı 100 Bin Arama Kurtarma Personeli projesinin bir paydaşı olduk. Öncelikle büyükşehir belediye personelimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde eğitimlerimize başladık" ifadelerini kullandı. - TRABZON