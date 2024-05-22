Trabzon Büyükşehir Belediyesi Personeli Bir Kişinin Hayatını Kurtardı

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeli Muhammet Toprak, aldığı heimlich manevrası eğitimi sayesinde bir kişinin hayatını kurtardı.

Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi'nde bulunan kafenin önünde bir kadının nefes almakta zorlandığını fark eden Büyükşehir Belediyesi personeli Muhammet Toprak, hemen müdahale etti. Boğazına yabancı cisim kaçan kadın, Muhammet Toprak'ın heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. Bu olay çevredeki vatandaşların takdirini toplarken, kurtarılan kadın, Toprak'a ve diğer yardımseverlere teşekkür etti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - TRABZON