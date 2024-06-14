Trabzon Büyükşehir Belediyesi Uzungöl'de İşletmelere Denetim Yaptı

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, zabıta ekipleri turizm sezonunun başlaması ile birlikte işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Uzungöl'de 11 işletmede denetim yapan ekipler, 2 işletmeye fiyat tarifeleri ile ilgili yasal işlem uygularken, 4 işletmeyi de eksiklerin giderilmesi konusunda uyardı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin her köşesinde titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl'de faaliyet gösteren 11 işletmeye yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlere Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Çaykara Belediyesi ekipleri katıldı. Bu kapsamda ekipler, hijyen, fiyat tarifesi ve gıda güvenliği gibi önemli konularda restoranları denetledi. Yürütülen çalışma sonucu 2 işletmeye fiyat tarifeleri ile ilgili yasal işlem uygulandı. Ayrıca, 4 işletmede eksiklikler tespit edildi ve bu işletmelere eksikliklerini giderme konusunda süre tanındı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumların koordineli çalışmalarıyla, şehrin her noktasında standartların yükseltilmesi ve kaliteli hizmetin sunulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada 18 ilçede yürütülen çalışmaların devam edeceği ifade edilerek "Ekiplerimiz tarafından 18 ilçede turizm sezonunun huzurlu ve sağlıklı geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Başta temizlik, gıda ve fiyat tarifeleri olmak üzere her alanda işletmelerimizi uyarıyoruz. Bu doğrultuda restoranları, gıda üretimi yapılan ve satışa sunulan alanları denetledik. Ekiplerimiz bölgede çalışan personellerin hijyenik kıyafet, eldiven, bone ve mutfak önlüğü kullanmasının yanı sıra ürünlerin depolanması, çöpler, bacaların periyodik bakımı gibi noktalarda da denetim yaptı. İşletme sahiplerini bu noktada uyardık. Amacımız; güvenli, huzurlu, hijyenik ve kaliteden ödün verilmeyen bir yaz sezonunu yaşamak. Vatandaşlarımız olumsuz bir durum gözlemlediklerinde '153' TİKOM'a, '174' gıda hattına ve '175' tüketici danışma hattına 7/24 durumu bildirebilirler. Bütün vatandaşlarımıza ve turistlerimize, sağlıklı sorunsuz ve huzurlu bir yaz dileriz" denildi. - TRABZON