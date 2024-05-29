Trabzon Çömlekçi Mahallesi\'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlanıyor

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Trabzon'da suç ve fuhuş batağı olarak bilinen Çömlekçi mahallesi geçtiğimiz yıllarda başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. TOKİ tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile otellerin ve metruk evlerin yıkıldığı mahallede yepyeni bir yerleşim alanı ve tarihi evler gün yüzüne çıktı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde geçmişte polis ekiplerinin yaptığı fuhuş ve suç operasyonları ile hatırlanan Çömlekçi mahallesi artık eski geçmişinden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor. Kentsel Dönüşüm Projesi ile çehresi değişen Çömlekçi Mahallesi'nde oteller ve metruk binaların yıkılmasıyla tarihi evler de gün yüzüne çıktı. TOKİ tarafından yapılan dönüşüm kapsamında 2+1, 3+1 ve 4+1 planda tasarlanan 130 konut, 20 dükkan ve 423 araçlık otopark inşa çalışmaları sürürken, Çömlekçi mahallesinin önemli lokasyonlardan biri haline gelmesi için tarihi yaşatacak bir proje de ortaya çıkartılacak.

Yaklaşık 18 tane tescilli yapının bulunduğu mahallede devam eden çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, mahalle kültürünü Çömlekçi'de yaşatacaklarını söyledi. Başkan Genç, "O bırakılan evler tarihi alanlar. Korumamız gereken yapılar. İlk 22 dönümlük alanda toplu konut idaremizin projesi tamamlandı. Konutlarımız o hak sahipliği aşamaları ve satışları devam ediyor. Şimdi ise 58+4 dönümlük ikinci etabımızda da tabii süratle göreve gelir gelmez bu işi de Büyükşehir bir tarafında olması hasebiyle yakın takip ediyoruz. Çömlekçi biliyorsunuz hemen görünürde olan bir yer. Bir an önce tamamlanmasını arzu ettiğimiz bir yer. Şehrin hemen giriş tarafında olan bir alanımız. Dolayısıyla ikinci projemizi de bu 63 dönümlük alanda proje TOKİ tarafından tamamlandı. Çok yakın bir zamanda inşallah ihalesini yapıp orayı da hizmete almayı, hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun için de hem Çevre Bakanımız nezdinde girişimlerimiz var. Süratle tamamlanması ve hizmete alınması gereken önemli bir projemiz. İkinci etabımızda da özellikle projesi kesinleşti demiştim. Kuzey kısmı eski Çömlekçi mahallemizi yansıtacak o tarihi binalarında içinde olacağı şekilde bir mahalle kültürünü, Güney kısmında yani Esentepe mahallemize doğru olan kısmında da şu anda mevcut yapılaşma gibi bir konut projesi var. Dolayısıyla inşallah o da tamamlandığında şehrimizin çok yakışacak" ifadelerini kullandı. - TRABZON