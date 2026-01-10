10 Ocak\'ta gazetecilere indirim müjdesi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Trabzon'da iki ayrı program düzenlendi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmanın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından EYOF Tesisleri'nde bir program organize edildi. Her iki buluşmada da basın emekçilerinin mesleki sorumluluğu, kamuoyuna katkısı ve yerel basının kent yaşamındaki yeri öne çıktı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, cemiyette gerçekleşen buluşmada yaptığı konuşmada gazeteciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda kamusal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Küçük, "Gazetecilik, sadece haber üretmek değil; kamunun vicdanı olabilmektir. Meslektaşlarımız her şartta, çoğu zaman görünmeyen büyük bir emekle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için çalışıyor. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket eden tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Genç, "Zor ama kutsal bir meslek"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise EYOF Tesisleri'nde düzenlenen programda gazetecilere hitap etti.

Genç, "Bu iş sadece bir haberi almak, taşımak değil ciddi manada bir sorumluluk. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için büyük bir emek, dikkat ve etik hassasiyet gerektiriyor. Zor bir iştir ama aynı zamanda kutsal bir iştir. Çünkü yapılan her haber, atılan her başlık, toplumun algısını, gündemini ve hatta kararlarını etkileyebiliyor. Trabzon basını, şehrimizin gelişimi, sorunlarının çözümü ve kamu yararının korunması adına çok kıymetli bir görev yapıyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak basını sadece izleyen değil, aynı zamanda yol arkadaşımız olarak görüyoruz. Eleştiri, öneri ve uyarıları bu şehrin daha iyi yönetilmesi için bir fırsat olarak değerlendiriyoru" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere tesislerden indirim müjdesi

Başkan Ahmet Metin Genç ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm sosyal tesislerde basın mensuplarına indirim uygulanacağını açıklayarak, "Bu tesislerimiz gazetecilerimize indirimli şekilde hizmet verecek. Bu, emeğin sembolik de olsa bir karşılığıdır" dedi. - TRABZON