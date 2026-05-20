Trabzon\'da 26 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi unutulmadı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 26 yıl önce meydana gelen deniz kazasında hayatını kaybeden 38 kişi tören ve dualarla anıldı.

Beşikdüzü limanında 20 Mayıs 2000'de baharın başlangıcının kutlandığı 'Mayıs Yedisi Şenlikleri' kapsamında denize açılanları balıkçı tekneleri aşırı yük nedeniyle alabora olmuş ve teknelerdeki 38 kişi boğularak hayatını kaybetmişti. Hayatlarını kaybeden 38 kişi için Doğu Gözaçan Parkı'ndaki Deniz Şehitleri Anıtı önünde bugün bir tören düzenlendi.

Törende konuşan Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, "Maalesef 2000 yılında bir deniz kazasında 38 vatandaşımızı kaybettik. İlçelerin tarihinde böyle acı olaylar oluyor. Beşikdüzü tarihimizin belki de en acı olayı bu 2000 yılındaki deniz kazasıdır. Ölen tüm vatandaşlarımız Allahtan rahmet diliyoruz. Bizler biliyoruz ki deniz kazasında boğularak vefat edenler şehit oldular. Biz kamu kurum ve kuruluşları olarak böyle olayların bir daha yaşanmaması için elimizden gelen tüm gayreti çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından liman mevkiinde deniz şehitleri için denize çelenk bırakıldı. Ardından Kur-anı Kerim okunarak dualar edildi.

Öte yandan Beşikdüzü deniz faciasını anma programının ardından Beşikdüzü Küçük Liman mevkiinde temsili yayla göçü canlandırması yapıldı. Büyük baş hayvanlar yaylaya gidercesine süslenerek sahile indirildi. İnekler Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem ve İlçe Kaymakamı Ferhat Vardar'ın da katılımı ile deniz kıyısında yıkandı. - TRABZON