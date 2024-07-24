Trabzon\'da Atatürk Köşkü\'nde ilginç görüntüler

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Trabzon'da Atatürk Köşkü'nü ziyaret eden bir Arap çiftinin küçük oğullarının ayakkabısını çıkartarak köşkten içeri girdiğini gören yerli ve yabancı turistler köşke bu şekilde girildiğini düşünerek aynısını yapınca ortaya tebessüm ettiren görüntüler çıktı.

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. İç ve dış cephesinde yapılan onarımların ardından ziyaretçi akınına uğrayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki 134 yıllık Atatürk Köşkü Arap turistlerin de ilgisini çekiyor.

Arap turistler köşke ziyaretlerinde zaman zaman ilginç görüntülerin oluşmasına da neden oluyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde köşkü gezmeye gelen Arap çiftin küçük oğulları ayakkabısını çıkartarak köşkün ana kapısından içeriye girdi. Çocuğun bu hareketini gören ailesi de ayakkabılarını çıkartarak köşkten içeriye girince köşkü ziyarete gelen diğer yerli ve yabancı turistler de aynısını yaptı. Köşkün girişinde biriken ayakkabılar ilginç görüntüler oluştururken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - TRABZON