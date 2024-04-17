Trabzon'da Hava Sıcaklığıyla Birlikte Deniz Sezonu Erken Açıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Hava Sıcaklığıyla Birlikte Deniz Sezonu Erken Açıldı

Trabzon\'da Hava Sıcaklığıyla Birlikte Deniz Sezonu Erken Açıldı

Trabzon'da hava sıcaklığının Nisan ayında 30 dereceye yaklaşmasıyla birlikte deniz sezonu da erken açıldı. Beşirli sahilinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. 60 yaşındaki Cengiz Aytekin ise 40 yıldır deniz suyu sıcaklığına bakmadan denize girdiğini ve hiç hastalanmadığını belirtti.

17.04.2024 12:55
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Trabzon'da hava sıcaklığının Nisan ayında 30 dereceye yaklaşması ile birlikte deniz sezonu da erken açıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beşirli sahilinde havaların ısınmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar soluğu deniz kenarında aldı. Trabzon'da deniz mevsimi erken açılırken, ortaya Antalya'yı aratmayan görüntüler çıktı. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

40 yıldır deniz suyu sıcaklığına bakmadan denize girdiğini belirten 60 yaşındaki Cengiz Aytekin, bu sayede hiç hastalanmadığını söyledi. Deniz suyunun soğuk olmasına rağmen sıcak havayı fırsat bilerek denize girdiğini belirten Aytekin, "60 yaşındayım. 40 yıldır buraya gelir yüzerim, futbol oynarım, sporumu yaparım. Spor benim aşkım. Deniz suyunun soğuk olması da benim için önemli değil yaz, kış ayırt etmem girerim. Kendine güvenen gelsin yüzsün çelik gibi olurlar hasta, grip olmazlar. Şu anda deniz suyu soğuk ama insan girince çelik gibi oluyor. Genelde deniz mevsimi Haziran ayı başlarında başlar ancak bizim için Haziran-Ocak ayı hiç fark etmiyor" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Hava Sıcaklığıyla Birlikte Deniz Sezonu Erken Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Hava Sıcaklığıyla Birlikte Deniz Sezonu Erken Açıldı - Son Dakika
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