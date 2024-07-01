Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Trabzon\'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Trabzon'da düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde 18 yaşındaki Yiğit Savaş Bal, 3 yarışmayı da kazandı. Kutlamalar bando takımı, halk oyunları ve çeşitli yarışmalarla renklendi.

01.07.2024 19:56  Güncelleme: 20:02
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Trabzon'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Birçok yarışmanın yapıldığı etkinliklerde 3 yarışmayı da 18 yaşındaki Yiğit Savaş Bal kazandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 98. yılı Trabzon'da coşkuyla kutlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bando takımı ve halk oyunlarının gösterisiyle Ganita mevkiinde başlayan kutlamalar el incesi atışları, halat çekme, yüzme yarışı, top toplama ve yağlı direk yarışması ile sona erdi. El incesi yarışmasını Olgun Akın adlı yarışmacı kazanırken, halat çekme yarışmasını ise Trabzon İtfaiyesi kazandı. Sonrasında devam eden yüzme yarışı, top toplama ve yağlı direk yarışmasını ise Yiğit Savaş Bal kazandı.

Üç yarışmayı kazanan 18 yaşındaki Yiğit Savaş Bal kazandığı yarışmalar için mutlu olduğunu belirterek, "Ben 2021 ve 2022 yıllarında yüzme yarışmalarını kazanmıştım. 2023 yılında yapılmamıştı. Bu sene de kazandım. Ben aslında sadece yüzmeye katılacaktım. Bana top toplama yarışmasına da katıl dediler, ben de katıldım, sonrasında yağlı direk yarışmasını izlemek için gittiğimde baktım iki kişi var, ona da katıldım ve yanlışlıkla onu da aldım" dedi.

Trabzon Bölge Liman Başkan Vekili Ahmet Turgay Okur ise, "Burada bu coşkuyu şenlik havasında kutlamaya çalıştık. Türk vatandaşlığı, Türk gemilerle, Türkiye limanları arasında seyrüsefer, yük ve yolcu taşıma izni 1 Temmuz 1926 yılında verilmiş. 1935 yılından itibaren de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu sene kutlamalar renkliydi, ilk kez Ganita'da düzenlendi. İnşallah seneye daha renkli ve daha etkin bir şekilde burada daha güzel kutlayacağız" diye konuştu.

Yarışmaları kazananlara altın hediye edilirken, 3 yarışmayı da kazanan Yiğit Savaş Bal iki adet gram altın bir adet de çeyrek altının sahibi oldu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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