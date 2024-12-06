Trabzon'da Engelli Bireylere 114 Akülü Araç Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Engelli Bireylere 114 Akülü Araç Dağıtımı Yapıldı

Trabzon\'da Engelli Bireylere 114 Akülü Araç Dağıtımı Yapıldı

Trabzon'da hayırsever gurbetçilerin yardımlarıyla temin edilen 114 akülü engelli aracı, düzenlenen törenle özel gereksinimli bireylere dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, engelli bireylerin toplumsal yaşama katkı sağladığını vurgulayarak, kalıcı bir yaşam merkezinin hayata geçirileceğini açıkladı.

06.12.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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Trabzonlu hayırsever gurbetçilerin desteğiyle temin edilen akülü engelli araçlar törenle bugün sahiplerine dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, MHP Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Ahmet Metin Genç, özel gereksinimli bireylerin, toplumsal yaşama olan katkısını ve yaşama sevincini arttırmak istediklerini söyledi. Genç "Amacımız onlarla beraber daha mutlu bir şehir olma yönünde adımlar atmak. Bugüne kadar yapmaya gayret ettik ve bu gayretimiz artarak devam edecek. Yerel yönetici olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Özel gereksinimli kardeşlerimiz ve evlatlarımız, 'En Mutlu Köy' ismiyle yapıp hizmete aldığımız projemizde bir taraftan öğreniyorlar, bir taraftan üretiyorlar, bir taraftan da para kazanıyorlar. Hepsinden de önemlisi ürettiklerinden dolayı mutlular. Bu bizi çok mutlu ediyor. Özel bireylerimize kalıcı bir yaşam merkezini bu dönem kazandırmak istiyoruz. 24 bin 588 metrekarelik alanımızın 18 dönümünün belediyemize devrini yaptık. Alanın tamamının imar düzenlemesini geçen ay Büyükşehir Belediye Meclisimizden çıkardık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızla, bürokratlarımızla, arkadaşlarımızla ve müdürlerimizle beraber bu işe vaziyet edip kısa zamanda şehrimize bu güzel yaşam merkezini kazandıracağız" şeklinde konuştu.

114 araç özel bireylere dağıtılacak

Başkan Genç, 90 hayırseverin projelerine destek verdiğini kaydederek "Kıymetli hayırsever vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çalışmalarımıza katkı sağladılar. Biz de aynı anlayışla bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hem elektrikli hem akülü 114 aracımızı özel bireylerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda da dağıtımlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Genç, daha sonra katkılarından dolayı Almanya Essen-Steele Ulucami Dernek Başkanı Rıfat Birinci ve Bekar Mumcu 'ya plaket, Fuat Erdoğan'a ise teşekkür belgesi takdim etti. Programın sonunda özel gereksinimli bireylere araçları teslim edildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Engelli Bireylere 114 Akülü Araç Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Engelli Bireylere 114 Akülü Araç Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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