Trabzon'da Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi Projesi Gelişimi - Son Dakika
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Trabzon'da Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi Projesi Gelişimi

Trabzon\'da Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi Projesi Gelişimi

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Geçit mahallesinde 24 dönümlük arazide Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi kurulması planlanıyor. Projeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın destek vereceği açıklandı.

10.12.2024 11:01  Güncelleme: 11:02
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Trabzon'un Ortahisar ilçesi Geçit mahallesinde 24 dönümlük bir alan üzerine Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi kurulması planlanıyor.

Otizmli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak birçok hizmet sunacak olan Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Ahmet Metin Genç, geçtiğimiz hafta sonu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a projenin sunumunu yaparak destek istedi. Engelli derneklerinin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin projesine tam destek vereceklerini belirten Bakan Göktaş, bakanlığın daha önce Çarşıbaşı'nda hayata geçirmek istediği ancak yer tahsisindeki sorun nedeniyle gerçekleştirilemeyen Otizm Merkezi projesinin Büyükşehir'in projesiyle birleştirileceğini ve Çarşıbaşı'naki proje için ayrılan ödeneğin de yeni projeye aktarılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Geçit mahallemizde 24 dönümlük bir alanın imar planlamasını projemiz için bitirdik. 18 dönümünün TOKİ'den devrini aldık, 6 dönümünü de biz kamulaştırıyoruz. En Mutlu Köy alanımızın hemen yanında Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezimizi kurmayı hedefliyoruz. Planlama çalışması bitti, sürecin son kısmındayız. Bakanlığın daha önce Çarşıbaşı'nda yapmayı planladığı ancak arsa sorunu nedeniyle bizim projemizle birleştirdiği Otizm Merkezi'nin bu yıl 20 milyon ödeneği var. Toplamda 149 milyon ödenek tahsis edildi. Tasarrufa takılmıyoruz. Kalan kısmını da yatırım bedelini güncelleyip tamamlayacağız. Hem kalıcı bir yaşam merkezini burada tesis etmiş olacağız hem de günlük bir yaşam alanı ve rehabilitasyon merkezi olacak. İnşallah sayın bakanımızın da desteğiyle bunu şehrimize kazandıracağız. Bununla ilgili gerekli yazışma yapıldı. Bakanlığımızdan gelecek ekip Çarşamba günü alanda inceleme ve teknik çalışma yapacak. Protokol sürecini hızlandırıp bu projemizi bir an önce hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi Projesi Gelişimi - Son Dakika

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