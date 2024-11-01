Trabzon\'da Gençler Denize Girdi

Trabzon'da son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen bazı gençlerin denize girdiği gözlendi.
Ayasofya-Beşirli arasındaki 'Uzunkum' olarak anılan sahil şeridinde güneşli havayı fırsat bilen bazı gençler denize girerken, Trabzon'da son günlerde adeta yazdan kalma günler yaşanıyor.
Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu yapımı sırasında kayalarla doldurulan sahil şeridi yapılan dolgu çalışmalarının ardından kumsal halini almıştı. Yaklaşık 45 yıl önceki kumsal halini yeniden gözler önüne seren sahil, denizin giderek çekilmesiyle adeta plaja dönüşürken, havanın sıcak olmasını fırsat bilenlerin bazısı denize girdi. - TRABZON
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