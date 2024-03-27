Trabzon\'da İçme Suyu İsale Hattı Çalışması Sırasında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Yerel

ESRA NUR PERVAN

Trabzon'un Hayrat ilçesinin Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte, 3 işçi toprak altında kalarak hayatlarını kaybetti.

İller Bankası'nın yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TİSKİ) içme suyu ana ishale hattında yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi.

Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, yaptığı açıklamada, "Orada içme suyu ana isale hattı vardı orada bakım yapıyorlardı, üstten üzerlerine heyelan geldi altta kalarak hayatlarını kaybettiler. 3 işçimizin cansız bedenine ulaştık, cenazelerini Of Devlet Hastanesi'ne gönderdik" dedi.

Hayatını kaybeden işçilerden İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu'nun Trabzonlu, Mehmet Mahmut Allahverdi'nin ise Rizeli olduğu öğrenildi.