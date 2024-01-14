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Trabzon'da Karlı ve Buzlu Hava Nedeniyle Pazartesi Günü Taşımalı Eğitime Ara Verilecek - Son Dakika
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Trabzon'da Karlı ve Buzlu Hava Nedeniyle Pazartesi Günü Taşımalı Eğitime Ara Verilecek

Trabzon Valiliği, hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceğini duyurdu. İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yolları açık durumda olsa da, meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime bir gün ara verilecektir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Trabzon\'da Karlı ve Buzlu Hava Nedeniyle Pazartesi Günü Taşımalı Eğitime Ara Verilecek
14.01.2024 - 18:12,
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Trabzon'da hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceği duyuruldu.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Ancak meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trabzon'da Karlı ve Buzlu Hava Nedeniyle Pazartesi Günü Taşımalı Eğitime Ara Verilecek - Son Dakika
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