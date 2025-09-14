Trabzon\'da Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynakları Projeleri

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, son yıllarda artan kuraklık nedeniyle azalan içme suyu kaynaklarıyla ilgili yapılan çalışmaları değerlendirdi. 18 ilçede 21 arıtma tesisi olduğunu belirten Başkan Genç, "Başta su sorunu yaşadığımız bölgeler olmak üzere yapacağımız göletlerle beraber suyu üst kotlarda biriktirmek istiyoruz. Bu suyu arıtarak vatandaşlarımıza içme suyu olarak tedarik etmeye planlıyoruz" dedi.

Trabzon'un merkezini besleyen en önemli içme suyu kaynağı Atasu Barajı'nda açıklamada bulunan Başkan Genç, "Son yıllarda küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin maalesef negatif etkileriyle karşı karşıyayız. Bunlardan en önemlisi de ikamesi olmayan en değerli kaynağımız suyun giderek azalması ve bazı bölgelerde kuraklıkların yaşanmasıdır. Bu nedenle geleceğe dair doğru projeksiyonlar ortaya koymak, gerekli tedbirleri almak hem devletimizin, bakanlığımızın ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün, hem de her şehirde su ve kanalizasyon idarelerini yöneten büyükşehir belediyelerimizin sorumluluk alanına girmektedir. Yani bizlerin görev alanında. Göreve geldikten sonra özellikle içme suyu konusunda ciddi manada vaziyet etmeye çalıştık. Özellikle bu yıl da ağustos ayının çok kurak geçmesinden dolayı su sıkıntısı yaşadık. Esasında Trabzon ve Karadeniz denilince ırmaklarımız, derelerimiz, denizlerimiz bol yağış alan bölge olması hasebiyle su sıkıntısı olmaması gerekir diye düşünülebilir. Ama buna rağmen Trabzon'umuz şu anda su stresi yaşamaya başlayan iller kategorisine girdi. Bu konuda hem bakanlığımız hem Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzle beraber ciddi çalışmalar yapıyoruz. Atasu önemli bir içme suyu kaynağımız. Bunun gibi şehrimizin muhtelif yerlerinde, özellikle bu yıl da sorun yaşadığımız şehrimizin batı bölgesinden başlamak üzere göletlerle beraber suyu üst kotlarda biriktirmek istiyoruz. Üst kotlarda biriktirdikten sonra su kaynağına sahip oluyorsunuz. Onu arıtarak hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza içme suyu olarak tedarik etmeyi planlıyoruz. Şu anda bu manada devam eden şehrimizin 4 noktasında gölet çalışmalarımız var. Hem Tonya ilçemizde hem Akçaabat ilçemizde. Akçaabat'ta iki noktamızda ayrı ayrı olmak üzere gölet çalışmalarımız devam ediyor. Bir de yine 6-7 noktada Devlet Su İşlerimizle mutabık kaldığımız ve bir tanesini bu yıl ihaleye çıkacağımız, projelendirdiğimiz gölet çalışmalarımız var. Bunlarla beraber bu atıl olan içme suyunu biriktireceğiz ve arıtmayla birlikte nitelikli hale, içilebilir hale getireceğiz" dedi.

18 ilçede 21 arıtma tesisimiz var

Başkan Genç Trabzon'un 18 ilçesinde 21 arıtma tesisi olduğunu belirterek, "Yani Trabzonlu hemşehrilerimize yüzde 80'i aşan bir oranda arıtılmış su içiriyoruz. Maçka'da bir Karakaya grup suyumuz var. Bu Karakaya grup suyumuzun kaynağında Devlet Su İşlerimizle birlikte bir baraj projelendirdik. 137 metreküp derinliği ve ciddi bir yüksekliği olan, aynı zamanda 45 milyon metreküp suyu biriktirebilecek olan bir baraj projelendirdik. Bizim temel amacımız içme suyunu temin etmek, sağlıklı suya ulaşmak. Trabzon'umuzda göletlerimizle birlikte ayrıca turizm merkezleri de olacak diye düşünüyorum. Çünkü yaptığımız bu su kaynakları dağların hemen eteklerinde olan ve gölet olduğu zaman çok daha müthiş manzarasıyla doğal güzelliğe sahip olan alanlarımız" diye konuştu. - TRABZON