Vali Şahin Akçaabat\'ta muhtarlarla buluştu

04.03.2026 19:10  Güncelleme: 19:11
Trabzon Valisi Tahir Şahin'in başkanlığında gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında, mahallelerdeki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Akçaabat'ta geniş katılımla düzenlenen toplantıda muhtarlar, mahallelerinden gelen talepleri dile getirdi.

Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı, Akçaabat'ta geniş katılımla gerçekleştirildi.

Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Trabzon Valisi Tahir Şahin, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kamu kurumlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda mahallelerde yürütülen çalışmalar, vatandaşlardan gelen talepler, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı. Muhtarların mahallelerinde tespit ettikleri ihtiyaç ve beklentileri doğrudan dile getirdiği toplantıda, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi konularında istişarelerde bulunuldu.

Programda konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Valisi Tahir Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyerek Akçaabat'ın geniş coğrafyaya yayılan güçlü bir ilçe olduğunu vurguladı.

Başkan Ekim konuşmasında "Akçaabat'ımız 78 mahalleden oluşan, sahiliyle, yaylasıyla ve kırsalıyla geniş bir coğrafyaya yayılmış güçlü bir ilçedir. Yaklaşık 3 bin 300 kilometrelik yol ağımızla oldukça geniş bir alana hizmet sunuyoruz. Bu genişlik beraberinde önemli bir sorumluluğu da getiriyor. Bu noktada en önemli çözüm ortaklarımız mahallelerimizin gözü, kulağı ve sesi olan kıymetli muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim ve koordinasyon sayesinde sorunları daha hızlı tespit ediyor ve öncelik sırasına göre çözüme kavuşturuyoruz. Çünkü biliyoruz ki yerelde başarı istişareyle ve ortak akılla mümkündür" dedi.

Toplantı, muhtarların mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini dile getirmesi ve kurum temsilcileriyle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Tahir Şahin, Akçaabat, Yerel, Son Dakika

