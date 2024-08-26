Trabzon'da Özel Gereksinimli Çocuğun Hayalleri İtfaiye Tarafından Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Trabzon'da Özel Gereksinimli Çocuğun Hayalleri İtfaiye Tarafından Gerçekleştirildi

Trabzon\'da Özel Gereksinimli Çocuğun Hayalleri İtfaiye Tarafından Gerçekleştirildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde özel gereksinimli Murat Kanbir'in hayallerini gerçekleştirmek için İtfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye araç ve ekipmanlarına hayranlık duyan Murat, itfaiye personeliyle birlikte tatbikat yaparak unutulmaz bir gün yaşadı.

26.08.2024 11:21  Güncelleme: 11:22
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde özel gereksinimli Murat Kanbir'in hayallerini gerçekleştirmek için İtfaiye ekipleri seferber oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat Grup Amirliği, özel gereksinimli 13 yaşındaki Murat Kanbir için özel bir tatbikat düzenledi. İtfaiye araç ve ekipmanlarına hayranlık duyan ve babasıyla birlikte sık sık itfaiye birimlerini ziyaret eden Murat, bu kez de hayallerini gerçekleştiren etkinlikle unutulmaz bir gün yaşadı.

İtfaiye personeli, araç ve ekipmanlar hakkında detaylı bilgiler verdikleri Murat ile birlikte, yanan bir aracı söndürme senaryosu tatbik etti. Büyük mutluluk yaşayan özel çocuk, itfaiyeci ağabeylerine teşekkür ederek yeniden ziyarete geleceğini söyledi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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