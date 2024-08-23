Trabzon\'da Şehir İçi Ulaşımı Güvenli Hale Getirecek Sistem Hizmete Konulacak

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Trabzon'da şehir içi ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi amacıyla araç takip sistemi (ATS) ve GPS uygulamasının kısa süre içerisinde hizmete konulacağı belirtildi. Bu sistemle birlikte dolmuş ve toplu taşıma araçları kamera ve GPS ile anlık olarak takip edilebilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca, Trabzon geneli şoförler ve esnaf odası başkanları ile toplantı gerçekleştirildi. Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Bayraktar başkanlığında düzenlenen toplantıya Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta, UKOME şoför esnafı temsilcisi ve Akçaabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şentürk ile diğer ilçelerin şoförler odası başkanları katıldı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, ulaşım denetim ekibinin faaliyetleri yer alırken, Vakfıkebir-Trabzon hattında çalışma süresi dolan 11 adet S plakalı aracın, dönüşüm yapmak kaydıyla çalışma sürelerinin uzatılması üzerine alınan UKOME kararı değerlendirildi.

Ticari taksiler için Ulaşım Trafik Komisyonu (UTK) kararı ile belirlenen 200 metre mesafesi konusu da toplantının önemli gündem maddelerinden birisi oldu. 200 metre kuralının sadece Ortahisar'da uygulanması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca, taksi ve dolmuş kabin talepleri, korsan taksicilikle mücadele, çalışma ruhsatlarının uzatılması ve GPS ile araç takip sistemi (ATS) konuları da ele alındı. Bu sistem, dolmuş ve toplu taşıma araçlarının kamera ve GPS ile anlık olarak takip edilmesini sağlayacak. Uygulamanın temel hedefinin, sürücülerin yol ve trafik kurallarına uygun hareket etmelerini denetlemek, yolcu güvenliğini artırmak ve herhangi bir kural ihlali durumunda hızlıca müdahale etmek olduğu belirtildi. Korsan taksicilikle mücadelede alınacak tedbirler ve çalışma ruhsatlarının güncellenmesi gibi konularda esnafların görüşleri alındı ve iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca şoför odaları temsilcilerinin talepleri değerlendirildi. - TRABZON