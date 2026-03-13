2 yıl önce yaşanan heyelan ve selden etkilenmişti, şimdi istinat duvarı ile korunacak - Son Dakika
2 yıl önce yaşanan heyelan ve selden etkilenmişti, şimdi istinat duvarı ile korunacak

13.03.2026 16:02  Güncelleme: 16:04
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sel ve heyelandan etkilenen Petekli Mahallesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 18 milyon lira harcama ile 7,500 metreküp istinat duvarı ve 900 ton asfalt serildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 20 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen Petekli Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerini Sürmene ile sürdürdü. Başkan Genç'e Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Şahin eşlik etti. 20 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen Petekli Mahallesi'nde yapılan istinat duvarı ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen ve süreçle ilgili bilgi alan Başkan Genç, bölgede yaşanan afetin ardından hızlı şekilde harekete geçtiklerini hatırlatarak, "Sürmene ilçemizin Petekli Mahallesi'nin de etkilendiği sel ve heyelan sonrası mahallemizde ciddi hasar oluştu. Arazi kaymaları yaşandı, yol kullanılamaz hale geldi ve bölge riskli bir duruma geldi. Biz de önceliği buraya vererek gerekli çalışmaları başlattık. Toplamda 7 bin 500 metreküp istinat duvarı yaptık ve 900 ton asfalt serdik. Kendi kaynaklarımızdan yaklaşık 18 milyon liralık harcama yaparak hem yolu ulaşıma açtık hem de istinat duvarlarıyla arazileri güçlendirdik. Böylece evlerimizi de daha güvenli hale getirdik. Bölgemiz zaman zaman risk taşıyan bir bölge. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Yerel, Son Dakika

