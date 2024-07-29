Trabzon'da seyir halindeki araç böyle yandı - Son Dakika
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Yerel

Trabzon'da seyir halindeki araç böyle yandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev alarak yandı. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

29.07.2024 18:45
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Trabzon'da seyir halindeki araç böyle yandı

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev alarak yandı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, H.G. yönetimindeki 06 PKU 72 plakalı otomobilden Trabzon'dan Rize istikametine giderken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Bu sırada sürücü H.G. Karadeniz Sahil Yolu'nun Sürmene ilçe geçişinde aracını yol kenarına çekerek yardım istedi. Araç alev alev yanmaya başlarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafiğin durdurulduğu kara yolunda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan araç, kullanılamaz hale geldi. O anlar ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da seyir halindeki araç böyle yandı - Son Dakika

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