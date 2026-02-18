Trabzon'da Tarım İstila Projesi Başladı

TRABZON'da Avrupa Birliği (AB) destekli Sürdürülebilir ve Dayanıklı Bir Tarım İçin İstilacı Türler ve İklim Değişikliği ile Mücadelede Teknoloji Tabanlı Uygulamalar Yoluyla İşbirliği (AGRICOOP) Projesi açılış ve paydaş toplantısı yapıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, 4 yıldan beri kokarca ile yapılan mücadelenin yetersiz kaldığını, fındığa zararının yüzde 20 olduğunun açıklandığını belirterek, "Kokarca ve benzeri böceklerle mücadele yöntemlerinin tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Kentte, Sürdürülebilir ve Dayanıklı Bir Tarım İçin İstilacı Türler ve İklim Değişikliği ile Mücadelede Teknoloji Tabanlı Uygulamalar Yoluyla İşbirliği (AGRICOOP) Projesi açılış ve paydaş toplantısı yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Meclis Başkan Vekili Yılmaz Karadeniz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, akademisyenler, Ziraat Odası temsilcileri, proje paydaşları ve diğer ilgililer katıldı. Koordinatörlüğünü Trabzon Ticaret Borsası'nın yaptığı ve 18 ay sürecek projede Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bulgaristan'ın Varna Ekonomik Kalkınma Ajansı ve Gürcistan'ın Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi paydaş olarak yer alacak. Projenin genel hedefinde sürdürülebilir ve dirençli tarımı teşvik etmek, zararlı istilacı türlerin tespiti ve bu tehditlere yönelik etkili mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ile tarımsal ürünlerin kalitesi ile verimliliğini artırmak olduğu kaydedildi.

'ÇOK HIZLI YAYILIYOR'

Toplantıda konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Karadeniz'e kıyısı bulunan Bulgaristan, Gürcistan, Trabzon ve Samsun'un paydaşlığında yürütülen projenin özellikle bölgedeki fındık bahçelerini ilgilendirdiğini belirtti. Çelebi, "Kokarca fındığa yaptığı etki yanında birçok bitkiye, sebzeye, meyveye de zarar veriyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalar çok kıymetli. Tabii yalnız böceklerin meyve sebzelere değil insanlara verdiği çevre zararları da var. Aslında onlara da bir paydaş olarak çalışmak lazım çünkü onlar daha kıymetli. Bizim buradaki önceliğimiz zararlı böceklerle mücadeledir. Yalnız bu yıl değil, birkaç yıldır devam ediyor. Özellikle kokarca ile ilgili şu ana kadar çok önemli bir adım atılmış. Bu yıl yapılan bir çalışmada fındığa verdiği zararın yüzde yirmi oranında olduğu söyleniyor ki yüzde 20 rakamı da çok ciddi bir rakam. Dört yıldır geldiğimiz noktada hala daha yüzde yirmi oranında fındığa bir zarar veriyorsa, mücadelede fazla ileri gidememişizdir. Bunun tekrardan detaylı araştırılması lazım. Biyolojik çalışmalar var kışın yok edilmesi üzerine ama yok edilemiyor, çok hızlı yürüyor ve çok hızlı çoğalıyor. İnşallah bu toplantıların bu mücadeleye bir nebze de olsa destek olmasını umuyorum" dedi.