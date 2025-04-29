Trabzon\'da Turizm Potansiyelini Artıran \'Keşif Rotaları\' Projesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü, şehrin turizm potansiyelini artırmak ve bölgeye gelen turistlerin daha geniş alanlara erişimini sağlamak amacıyla önemli bir projeye imza attı. Bu kapsamda, Trabzon'un 18 ilçesini kapsayan ve her bir ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini içeren "Keşif Rotaları" hazırlandı.

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yürütülen bu çalışma sayesinde, yerli ve yabancı turistlerin sadece merkezi bölgeleri değil, kırsal alanları ve saklı kalmış güzellikleri de keşfetmeleri amaçlanıyor. İlçelere özgü olarak hazırlanan rotalar, ziyaretçilerin Trabzon'un dört bir yanında planlı ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlıyor.

Hazırlanan keşif rotaları, her ilçenin kendine özgü doğası, tarihi yapıları ve kültürel değerleri göz önünde bulundurularak tasarlandı. Yaylalar, şelaleler, tarihi kalıntılar, doğal yürüyüş alanları ve kültürel miras duraklarını içeren bu rotalar, Trabzon'un yalnızca bilinen yönlerini değil, derinliklerinde sakladığı eşsiz güzellikleri de görünür kılıyor. - TRABZON