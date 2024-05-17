Trabzon\'da Yeşil Yol Projesi ile Yaylaların Ulaşımı Kolaylaşacak

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Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi ile DOKAP arasında imzalanan 47 milyon TL'lik Yeşil Yol Protokolü sonrası yaylaların ulaşım konforu ve güvenliğinin artacağını belirten mahalle muhtarları yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Trabzon'un Maçka ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şolma Yaylası'nda yapılan yol çalışması nedeniyle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e ve DOKAP'a teşekkür eden Maçka ilçesi Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Tayfun Engin, Ocaklı Mahallesi Muhtarı Ömer Eyüpoğlu ve Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Dursun Ali Öztürk, yaptıkları açıklamalarda, "Yeşil Yol Projesi'yle birlikte yaylalara erişim kolaylaşacak, seyahat konforu artacak ve bölge turizmine önemli bir ivme kazandıracak" dediler.

Maçka ilçesi Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Tayfun Engin ise "Şolma Yaylası, sadece Yeşilyurt ve Yeşiltepe Mahallelerimize değil, tüm bölge halkına hitap eden muhteşem bir turizm merkezi konumunda. Yeşil Yol Projesi'yle birlikte yaylalarımıza erişim kolaylaşacak, seyahat konforu artacak ve bu da bölge turizmine önemli bir ivme kazandıracak. Büyükşehir Belediyemizin bu projeye verdiği destekler için minnettarız. Yeniden düzenlenecek olan yayla yolları, sadece mahalle sakinlerimize değil, bölge halkına genel anlamda önemli katkılar sağlayacaktır. Yeşil Yol Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte, turizm potansiyelimizin artmasıyla ekonomik olarak da güçleneceğiz" diye konuştu.

Projenin hem turizme hem de yaylacılık kültürüne büyük katkı sağlayacağını belirten Maçka Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Dursun Ali Öztürk ise "Yaylamıza gelecek olan Yeşil Yol Projesi, bölge için gerçekten büyük bir katkı sağlayacaktır. Yeşil Yol'un yapılmasıyla birlikte yaylaya gelen vatandaşlarımızın ulaşımı daha kolay ve konforlu hale gelecek. Bu da bölge turizmini canlandırarak ekonomik anlamda büyük bir hız kazandıracaktır. Bu yolu kullanan herkes, doğanın güzelliklerini daha rahat bir şekilde keşfetme imkanı bulacak ve böylece yaylamızın doğal zenginlikleri daha geniş kitlelere ulaşabilecektir. Ayrıca, yerel esnafımız da bu artan turizm hareketliliğinden faydalanarak işlerini geliştirebileceklerdir. Yeşil Yol Projesi, sadece yayla sakinlerine değil, bölge halkının tamamına büyük bir katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Ocaklı Mahallesi Muhtarı Ömer Eyüpoğlu ise Yeşil Yol'un kendileri için bir fırsat olduğunu belirterek "3 dönemdir mahallemize muhtarlık yapıyorum. Bu proje yollarımızın bakımı, onarımı ve yeniden dizaynı konusunda büyük fırsat oldu. Yeşil Yol'un 22 kilometresi bizim mahalle sınırlarımız içerisinden geçiyor. Mahallemizde yol genişleme ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Bu yol mahallemize bağlı 2 mezereden geçerek Güzel Yayla'ya doğru devam ediyor. Oradan Obayurt ve Lişer Yaylası'na bağlanıyor. Bu proje sayesinde ileride yaylalarımız turizme tamamen açılacak. Bu yol hem turizme hem de mahallelerimize büyük katkı sağlayacak. Ulaşım konforundan tüm vatandaşlarımız yararlanacak" ifadelerini kullandı. - TRABZON